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Фильмография
Эмма Берман
Emma Berman
Киноафиша
Персоны
Эмма Берман
Эмма Берман
Emma Berman
Дата рождения
1 августа 2008
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.9
Лука
(2021)
5.3
Звездные войны: Приключения юных джедаев
(2023)
Фильмография Эмма Берман
5.3
Звездные войны: Приключения юных джедаев
приключения, детский, фантастика
2023, США
7.9
Лука
Luca
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
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