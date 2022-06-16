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Джим Гэффиган

Jim Gaffigan
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган Jim Gaffigan
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Дата рождения
7 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Джима Гэффигана

Родился 7 июля 1966 года. Честертон, Индиана, США.

Фильмография Джима Гэффигана
Питер Пэн и Венди
Питер Пэн и Венди
боевик, приключения, комедия 2022, США
0.0
Лука
Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Главная цель
Главная цель
криминал, триллер 2020, Канада
6.0
Настанет день
Настанет день
комедия 2019, США / Великобритания
5.0
Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Девушка-невидимка
Девушка-невидимка
драма, фэнтези, мелодрама 2019, США
5.0
Нулевой отряд
Нулевой отряд
комедия, драма, семейный 2019, США
6.0
Они ползут за тобой
Они ползут за тобой
триллер 2019, США
5.0
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Мелисса Маккарти, Эми Шумер и Хью Грант сыграют в режиссерском дебюте Джерри Сайнфелда Фильм расскажет о конкуренции между двумя компаниями, которые занимаются производством сухих завтраков.
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16 июня 2022 11:57
Вышел расширенный трейлер второго сезона «Старгерл» В ролике показали дочь Зеленого Фонаря. 
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28 июля 2021 15:04
Начались съемки игрового ремейка «Питера Пэна» Также оглашен основной актерский состав.
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17 марта 2021 15:15
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