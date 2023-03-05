Газгольдер: Клубаре, 2018

Ловкий промоутер Артур проворачивает аферу, связанную с открытием дорогого ночного клуба в Москве. Он пытается сорвать большой куш, но одновременно становится мишенью для полиции и не только. Творческое объединение Gazgolder и режиссер Иван Курский представляют криминальную рэп-поэму «Газгольдер. Клубаре». Сценарий в стихах около десяти лет писал современный поэт Олег Груз. В фильме звучит музыка Басты, который исполнил одну из главных ролей в компании Евгения Стычкина, Михаила Богдасарова, Евгении Щербаковой, Михаила Горевого. Московский клубный промоутер Артур по прозвищу Арчи не нашел общий язык с продажными полицейскими и попал в их черный список. Оказавшись по горло в долгах и под угрозой ареста, Артур находит способ, как быстро и много заработать, – он решает открыть клуб для ценителей русского репа. Его спонсирует влиятельный миллионер, поддавшийся на уговоры своей любимой жены. Щедрый спонсор может стать очень опасным, если однажды узнает, что приличную долю его вложений Артур использует в личных целях. Приступив к строительству клуба, Арчи еще не знает, чем это для него обернется, – жестокой расправой, тюрьмой или большим кушем.