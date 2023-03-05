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Газгольдер: Клубаре Газгольдер: Клубаре
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Газгольдер: Клубаре, 2018

2018 / Россия
3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 1.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, молодой и успешный клубный промоутер Арчи, открывает на бандитские деньги заведение своей мечты, сочетающее стилистики ночного клуба и кабаре. К сожалению, именно в этот момент на хвост Артуру садится полиция, желающая получить свой кусок прибыли. Отказавшись платить, Арчи становится мишенью одновременно ментов и бандитов, и любое неверное движение может навсегда лишить его денег, свободы или даже жизни… 

  • Как объяснил на премьере режиссер и соавтор сценария фильма, Иван Курский, Арчи стал собирательным образом нескольких деятелей российской эстрады, в том числе самого Курского, Гулливера и Горобия.
  • Работа над сценарием продолжалась почти три года. Это связано с тем, что, по замыслу создателей, все герои фильма говорят рифмами. Автором диалогов стал известный российский поэт Олег Груз. Он также появляется в одной из эпизодических ролей.
  • Одновременно с премьерой фильма в клубе Газгольдер стартовала дополнительная развлекательная программа «Клубаре»: посетители могли по заказу воссоздать кабаретную стилистику фильма, а также посмотреть выступление одного из резидентов объединения Газгольдер.
  • Саундтрек к фильму написан известными рэперами и композиторами Бастой и Скриптонитом. Первый исполнитель также сыграл одну из главных ролей.

Ловкий промоутер Артур проворачивает аферу, связанную с открытием дорогого ночного клуба в Москве. Он пытается сорвать большой куш, но одновременно становится мишенью для полиции и не только. Творческое объединение Gazgolder и режиссер Иван Курский представляют криминальную рэп-поэму «Газгольдер. Клубаре». Сценарий в стихах около десяти лет писал современный поэт Олег Груз. В фильме звучит музыка Басты, который исполнил одну из главных ролей в компании Евгения Стычкина, Михаила Богдасарова, Евгении Щербаковой, Михаила Горевого. Московский клубный промоутер Артур по прозвищу Арчи не нашел общий язык с продажными полицейскими и попал в их черный список. Оказавшись по горло в долгах и под угрозой ареста, Артур находит способ, как быстро и много заработать, – он решает открыть клуб для ценителей русского репа. Его спонсирует влиятельный миллионер, поддавшийся на уговоры своей любимой жены. Щедрый спонсор может стать очень опасным, если однажды узнает, что приличную долю его вложений Артур использует в личных целях. Приступив к строительству клуба, Арчи еще не знает, чем это для него обернется, – жестокой расправой, тюрьмой или большим кушем. 

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 1.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Иван Курский
В ролях
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Олег Груз
Олег Груз
Все актеры и съемочная группа
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Газгольдер: Клубаре
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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