Кухня каждого ресторана – это уникальный мир с собственными правилами и законами. И властвует над ним шеф-повар, который точно знает, как удовлетворить самого взыскательного посетителя. Но, как и в любом мире, здесь возможны свои неурядицы и проблемы. Вопрос лишь в том, как сотрудники с ними справятся.

Пять лучших фильмов про рестораны

Многим клиентам заведений общепита интересно, как они устроены изнутри. Что происходит в тот момент, когда официант относит чек с заказом на кухню? И как повара справляются с наплывом посетителей в часы пик? Ленты, действие которых происходит в ресторанах, раскрывают кулинарные тайны и особенности работы шеф-поваров. В финале каждой из них выяснится, что готовить на заказ не так просто, как кажется.

Пряности и страсти

Сценарий основан на одноименном романе Ричарда Мораиса. Действие происходит в Индии, где живет большая семья. В доме начинается пожар, и отец семейства успевает спасти своих детей. Вот только его супруга погибает в огне. Мужчина ищет убежища в Европе. Однако в Лондоне ему не удается построить ресторан, о котором он мечтает. Семья отправляется на поиски нового дома. В небольшом французском городе у них ломается автомобиль. И тогда папа воспринимает это как божественное провидение.

Он уверен, что именно здесь сможет начать новую жизнь вместе с детьми.

Вкус жизни

Во время подготовки к роли Кэтрин Зета-Джонс один вечер работала официанткой в нью-йоркском ресторане. В фильме она воплотила образ Кейт – уверенного в себе шеф-повара популярного заведения. Все, что ее интересует в жизни, – это качественное выполнение работы. Она может приготовить любое блюдо и подходит к делу самозабвенно и с полной отдачей. Когда умирает сестра, женщина берет на себя опеку над ее маленькой дочерью. Но это кардинально меняет ее жизнь. Руководство ресторана решает нанять для Кейт нового помощника. Вот только общительный и жизнерадостный Ник не вписывается в ее концепцию жизни.

К тому же она уверена, что су-шеф может потеснить ее с должности главы кухни.

Повар на колесах

Семейная комедия знакомит зрителей с Карлом Каспером. Он считается одним из лучших поваров Лос-Анджелеса. Вот только в семье дела у главного героя идут не очень хорошо. К тому же после разгромной рецензии одного из известных ресторанных критиков мужчина собирается ввести новое меню. Однако владелец заведения против подобных нововведений. Карл лишается работы и решает начать все заново.

Он приобретает фургон, из которого делает закусочную на колесах, и вместе с сыном отправляется в путешествие по всей стране, предлагая клиентам попробовать кубинскую кухню.

Шеф Адам Джонс

Съемки этой картины проходили в настоящих ресторанах. Актеры находились в постоянном напряжении, поскольку работали в жестких условиях, а эпизодические роли исполнили настоящие профессиональные повара. Образ талантливого шефа Адама Джонса воплотил на экране Брэдли Купер. Когда-то у главного героя было все – работа мечты, репутация и хороший заработок. Но из-за пристрастия к наркотикам и желания доводить все до совершенства он лишился должности.

Через несколько лет повар справился со своей зависимостью и решил вернуть себе былую славу.

Основатель

История жизни легендарной личности – основателя сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» Рэя Крока. Большую часть своей жизни он работал коммивояжером. Но однажды судьба сводит его с братьями Макдоналдами, которые решают заказать у него оборудование. Рэй уговаривает их основать франшизу ресторанов общепита и даже берет кредит под залог собственного дома.