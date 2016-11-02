Приключения чокнутого профессора, 2017

Режиссёром комедии «Приключения чокнутого профессора» выступил Олег Асадулин, до этого известный по картинам «Тёмный мир: Равновесие», «Зелёная карета» и «Маршрут построен». В главных ролях в его новом фильме снялись небезызвестные отечественные актёры, среди которых Пётр Фёдоров («Дуэлянт», «Ледокол»), Артём Фадеев («Август. Восьмого»), Марк Богатырёв («Кухня»), Женя Малахова («А зори здесь тихие...») и другие.

Фильм «Приключения чокнутого профессора» расскажет историю молодого учёного Максима, который стоит на пороге важного научного открытия. Он изобрёл нечто, способное улучшить человека по всем параметрам. Однако эксперимент оборачивается для него неудачей, в результате которой герой уменьшается в размере. После этого близкие люди отворачиваются от Максима, а его единственным шансом вернуться к нормальной жизни становится 12-летний мальчик в инвалидном кресле.