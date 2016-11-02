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Приключения чокнутого профессора
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Приключения чокнутого профессора, 2017

2017 / Россия
3.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром комедии «Приключения чокнутого профессора» выступил Олег Асадулин, до этого известный по картинам «Тёмный мир: Равновесие», «Зелёная карета» и «Маршрут построен». В главных ролях в его новом фильме снялись небезызвестные отечественные актёры, среди которых Пётр Фёдоров («Дуэлянт», «Ледокол»), Артём Фадеев («Август. Восьмого»), Марк Богатырёв («Кухня»), Женя Малахова («А зори здесь тихие...») и другие.

Фильм «Приключения чокнутого профессора» расскажет историю молодого учёного Максима, который стоит на пороге важного научного открытия. Он изобрёл нечто, способное улучшить человека по всем параметрам. Однако эксперимент оборачивается для него неудачей, в результате которой герой уменьшается в размере. После этого близкие люди отворачиваются от Максима, а его единственным шансом вернуться к нормальной жизни становится 12-летний мальчик в инвалидном кресле.

- Женя Малахова играла в фильме Олега Асадулина «Зелёная карета»

- Проект «Приключения чокнутого профессора» был объявлен ещё в 2013 году

- Во время съёмок сцены погони у Марка Богатырёва была повреждена нога, что, однако, не помешало ему снять необходимые дубли

- У Жени Малаховой после съёмок остался шрам от когтей кота Арсена, которого ей пришлось держать на протяжении 15 дублей

- Одним из продюсеров картины «Приключения чокнутого профессора» является известный режиссёр Ренат Давлетьяров. Женя Малахова играла в его последней ленте «Чистое искусство»

Максим - молодой гений научных открытий в области природы человека, его физических и умственных возможностей. Он мечтает получить Нобелевскую премию за достижения в науке. Уже несколько лет в своей лаборатории он пытается создать формулу, которая позволит менять человеческие ткани на молекулярном уровне, а говоря проще - улучшать тело, таланты и способности человека. Проведя неудачный эксперимент, Максим неожиданно становится маленьким. Ему совершенно некого просить о помощи. Его лучший друг Павел (Марк Богатырёв) оказывается коварным предателем, к тому же Макс уверен, что его девушка Юля ушла от него после провала эксперимента. Волей случая его единственным шансом на спасение становится 12-летний мальчик Егор, прикованный к инвалидному креслу. Но чтобы стать прежним, Максу предстоит преодолеть множество испытаний.

3.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 6+
Прокатчик 25-й этаж
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Артем Фадеев
Артем Фадеев
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Женя Малахова
Женя Малахова
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приключения чокнутого профессора 1 постер
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