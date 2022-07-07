Наша рецензия

Таня Бабанина (Кристина Асмус) оказывается на Шри-Ланке при очень странных обстоятельствах. Жених-абьюзер бросил ее прямо в день свадьбы, а якобы купленный им тур на Бали оказался ложью, все деньги он потратил на себя. Вне себя от печали, Бабанина напивается и покупает билет на Шри-Ланку (не Бали, но во хмелю можно и промахнуться слегка). Здесь перед ней встает выбор: начинать новую жизнь или продолжать старую. Чему посвятить новую жизнь? Лучше всего у героини получается одно: булки. В…