Прокатчик Русский репортаж

Компания «Русский Репортаж» осуществляет свою работу на рынке кинопроката уже более 25 лет. В её сферу деятельности входит дистрибуция ТВ-, кино-, VOD и DVD контента на территории России и в странах Балтии. Картины отбираются в основном на известных международных фестивалях, среди которых Каннский, Берлинский, Сан-Себастьянский, фестиваль в Торонто и многие другие.

«Русский Репортаж» сотрудничает с известными зарубежными компаниями уже долгие годы. В числе их партнёров значатся 20-th Century Fox, BBC, Discovery, Studiocanal и другие.

В каталоге компании можно найти фильмы разных жанров и от известных мировых режиссёров, среди которых Том Тыквер, Кен Лоуч, Клод Лелуш, Хаяо Миядзаки и множество других. Самыми известными и успешными картинами, выпущенными в прокат под эгидой «Русского Репортажа», стали: «Тайна в его глазах», «Ушедшие», «Дневник горничной», «Женщина и мужчины» и прочие.