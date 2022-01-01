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Киноафиша Дистрибьютеры Русский репортаж

Прокатчик Русский репортаж

О прокатчике

Компания «Русский Репортаж» осуществляет свою работу на рынке кинопроката уже более 25 лет. В её сферу деятельности входит дистрибуция ТВ-, кино-, VOD и DVD контента на территории России и в странах Балтии. Картины отбираются в основном на известных международных фестивалях, среди которых Каннский, Берлинский, Сан-Себастьянский, фестиваль в Торонто и многие другие.

«Русский Репортаж» сотрудничает с известными зарубежными компаниями уже долгие годы. В числе их партнёров значатся 20-th Century Fox, BBC, Discovery, Studiocanal и другие.

В каталоге компании можно найти фильмы разных жанров и от известных мировых режиссёров, среди которых Том Тыквер, Кен Лоуч, Клод Лелуш, Хаяо Миядзаки и множество других. Самыми известными и успешными картинами, выпущенными в прокат под эгидой «Русского Репортажа», стали: «Тайна в его глазах», «Ушедшие», «Дневник горничной», «Женщина и мужчины» и прочие.

Фильмы
Тёмные очки
Тёмные очки
триллер, детектив 2022, Франция / Италия
0.0
Все ненавидят Йохана
Все ненавидят Йохана
комедия 2022, Норвегия
0.0
Криптополис
Криптополис
анимация 2021, США
0.0
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Влюбленный Ван Гог
Влюбленный Ван Гог
комедия 2021, Франция
0.0
Память
Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
0.0
Дом улиток
Дом улиток
ужасы, триллер 2021, Испания / Перу / Мексика
0.0
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Где Анна Франк
Где Анна Франк
анимация, фэнтези 2021, Бельгия / Нидерланды / Израиль / Люксембург
0.0
Ночь принадлежит нам
Ночь принадлежит нам
драма, мелодрама 2021, Франция
0.0
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