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Отец Отец
Киноафиша Фильмы Отец Награды и номинации фильма Отец
The Father Отец 2020 / Великобритания / Франция
8.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 8.2
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Награды и номинации фильма Отец

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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