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Отец Отец
Киноафиша Фильмы Отец Отец, 2020: актеры и роли
The Father Отец 2020 / Великобритания / Франция
8.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 8.2
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Отец, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Флориан Зеллер Флориан Зеллер Florian Zeller
В ролях
Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Оливия Колман Оливия Колман Olivia Colman Руфус Сьюэлл Руфус Сьюэлл Rufus Sewell Имоджен Путс Имоджен Путс Imogen Poots Оливия Уильямс Оливия Уильямс Olivia Williams Марк Гэтисс Марк Гэтисс Mark Gatiss Айеша Дхаркер Айеша Дхаркер Ayesha Dharker
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