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Айеша Дхаркер
Айеша Дхаркер
Ayesha Dharker
О персоне
Фильмография
Айеша Дхаркер
Ayesha Dharker
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Дата рождения
16 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Бомбей (Мумбаи), Индия
Рост
157 см
Биография Айеши Дхаркер
Родилась 16 марта 1978 года. Бомбей (Мумбаи), Индия.
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Фильмография Айеши Дхаркер
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.0
Быть Стэнли Кубриком
драма, комедия
2005, Великобритания / Франция
5.0
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