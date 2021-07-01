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Джетлаг Джетлаг
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Джетлаг, 2021

2021 / Россия
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Комедийная драма о влюбленных, улетевших в разные концы света
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«Джетлаг» — полнометражный фильм от автора нашумевшей драмы «Юморист» Михаила Идова. Базой для кинокартины послужила одноименная шестисерийная версия. Зрителям предстоит окунуться в круговорот событий, связанных с молодой парой.

Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) — влюбленные, преодолевающие серьезный кризис во взаимоотношениях. Еще вчера они были счастливы, но обычное недопонимание в аэропорту оборачивается громким скандалом и незамедлительным расставанием. Оказавшись по разные стороны света, они копаются в собственных чувствах, попутно реализуя карьерные амбиции.

Никита поселяется в Таиланде, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Парень заводит здесь новых знакомых, что заставляет его усомниться в необходимости возвращения к Жене. Его вторая половинка, напротив, улетает в Берлин, где встречает талантливого режиссера, работающего над амбициозным проектом. Мечта простой русской девушки о создании кинофильма воплощается в жизнь.

Кажется, Женя и Никита навсегда утратили былую связь. До этого влюбленные не могли прожить друг без друга и дня, однако сейчас, когда перед ними замаячили невиданные возможности для самореализации, они практически перестали созваниваться. Собравшись с мыслями, Никита приходит к выводу, что не представляет без Жени дальнейшего существования. Ради воссоединения с любимой незадачливый парень намеревается преодолеть не только географические, но и моральные границы. Впереди его ждет безумное путешествие, итог которого невозможно предугадать заранее.

 

 

«Джетлаг» представлен сразу в двух форматах. Одновременно с телевизионной премьерой, состоящей из шести эпизодов, выпущен укороченный полнометражный вариант для большого экрана.

Это второй режиссерский проект в карьере Михаила Идова. Предыдущая картина «Юморист» получила восторженные отзывы журналистов и простых зрителей, но провалилась в прокате. Прежде кинематографист занимался написанием сценариев к фильмам и сериалам. В его послужной список входят «Лондонград. Знай наших», «Лето», «Дуxlеss 2» и другие успешные релизы последних лет.

Автором сценария к «Джетлагу» является жена постановщика Лили Идова.

Официальный анонс состоялся в сентябре 2020 года, но ситуация с пандемией внесла в производство серьезные коррективы. Съемочный процесс занял четыре месяца и проходил на территории Москвы и Турции.

По словам Идова, в «Джетлаге» дается максимально откровенный, но ироничный взгляд на карьеру и взаимоотношения, секс и сексизм, муки творчества и поиск своего места в современном мире.

Продюсером выступил основатель кинокомпании «Метрафильмс» Артем Васильев («Довлатов», «Трое»). Проект создавался при поддержке СТС и more.tv.

Прежде Ксения Раппопорт и Ирина Старшенбаум уже появлялись на одном экране в спортивном хите «Лед».

Старшенбаум и Авдеев снимались вместе в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», сценаристами которого выступали супруги Идовы.

Для оператора Даши Графовой «Джетлаг» стал полнометражным дебютом. До этого она работала на съемочной площадке сериала «Последний рейв».

В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера в мире 1 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Михаил Идов
Михаил Идов
В ролях
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Егор Корешков
Егор Корешков
Полина Ауг
Полина Ауг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джетлаг 1 постер
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По пути в аэропорт Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) начинают бурно выяснять отношения. Пока каждый из них предъявляет друг другу неприятные и колкие обвинения, такси добирается до места назначения, а предстоящий отпуск оказывается на грани срыва. Молодая пара улетает в разные уголки планеты: Женя по случайному стечению обстоятельств становится ассистентом именитого режиссера в Берлине, а Никита под палящим таиландским солнцем пытается обдумать произошедшее в компании новых…
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Potekhin 3 июля 2021, 13:01
Неожиданно хороший фильм. Глубокий и разноплановый. Отнесение его к жанру "комедия", по-моему, неуместно. О чувствах, о любви, о хрупкости… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев ссорятся и улетают в разные концы света в трейлере фильма «Джетлаг» Картина выходит в российский прокат 1 июля 2021 года.
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2 июня 2021 13:53
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