Джетлаг, 2021

«Джетлаг» — полнометражный фильм от автора нашумевшей драмы «Юморист» Михаила Идова. Базой для кинокартины послужила одноименная шестисерийная версия. Зрителям предстоит окунуться в круговорот событий, связанных с молодой парой.

Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) — влюбленные, преодолевающие серьезный кризис во взаимоотношениях. Еще вчера они были счастливы, но обычное недопонимание в аэропорту оборачивается громким скандалом и незамедлительным расставанием. Оказавшись по разные стороны света, они копаются в собственных чувствах, попутно реализуя карьерные амбиции.

Никита поселяется в Таиланде, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Парень заводит здесь новых знакомых, что заставляет его усомниться в необходимости возвращения к Жене. Его вторая половинка, напротив, улетает в Берлин, где встречает талантливого режиссера, работающего над амбициозным проектом. Мечта простой русской девушки о создании кинофильма воплощается в жизнь.

Кажется, Женя и Никита навсегда утратили былую связь. До этого влюбленные не могли прожить друг без друга и дня, однако сейчас, когда перед ними замаячили невиданные возможности для самореализации, они практически перестали созваниваться. Собравшись с мыслями, Никита приходит к выводу, что не представляет без Жени дальнейшего существования. Ради воссоединения с любимой незадачливый парень намеревается преодолеть не только географические, но и моральные границы. Впереди его ждет безумное путешествие, итог которого невозможно предугадать заранее.