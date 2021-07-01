Джетлаг, 2021

«Джетлаг» — полнометражный фильм от автора нашумевшей драмы «Юморист» Михаила Идова. Базой для кинокартины послужила одноименная шестисерийная версия. Зрителям предстоит окунуться в круговорот событий, связанных с молодой парой.
Женя (Ирина Старшенбаум) и Никита (Филипп Авдеев) — влюбленные, преодолевающие серьезный кризис во взаимоотношениях. Еще вчера они были счастливы, но обычное недопонимание в аэропорту оборачивается громким скандалом и незамедлительным расставанием. Оказавшись по разные стороны света, они копаются в собственных чувствах, попутно реализуя карьерные амбиции.
Никита поселяется в Таиланде, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Парень заводит здесь новых знакомых, что заставляет его усомниться в необходимости возвращения к Жене. Его вторая половинка, напротив, улетает в Берлин, где встречает талантливого режиссера, работающего над амбициозным проектом. Мечта простой русской девушки о создании кинофильма воплощается в жизнь.
Кажется, Женя и Никита навсегда утратили былую связь. До этого влюбленные не могли прожить друг без друга и дня, однако сейчас, когда перед ними замаячили невиданные возможности для самореализации, они практически перестали созваниваться. Собравшись с мыслями, Никита приходит к выводу, что не представляет без Жени дальнейшего существования. Ради воссоединения с любимой незадачливый парень намеревается преодолеть не только географические, но и моральные границы. Впереди его ждет безумное путешествие, итог которого невозможно предугадать заранее.
«Джетлаг» представлен сразу в двух форматах. Одновременно с телевизионной премьерой, состоящей из шести эпизодов, выпущен укороченный полнометражный вариант для большого экрана.
Это второй режиссерский проект в карьере Михаила Идова. Предыдущая картина «Юморист» получила восторженные отзывы журналистов и простых зрителей, но провалилась в прокате. Прежде кинематографист занимался написанием сценариев к фильмам и сериалам. В его послужной список входят «Лондонград. Знай наших», «Лето», «Дуxlеss 2» и другие успешные релизы последних лет.
Автором сценария к «Джетлагу» является жена постановщика Лили Идова.
Официальный анонс состоялся в сентябре 2020 года, но ситуация с пандемией внесла в производство серьезные коррективы. Съемочный процесс занял четыре месяца и проходил на территории Москвы и Турции.
По словам Идова, в «Джетлаге» дается максимально откровенный, но ироничный взгляд на карьеру и взаимоотношения, секс и сексизм, муки творчества и поиск своего места в современном мире.
Продюсером выступил основатель кинокомпании «Метрафильмс» Артем Васильев («Довлатов», «Трое»). Проект создавался при поддержке СТС и more.tv.
Прежде Ксения Раппопорт и Ирина Старшенбаум уже появлялись на одном экране в спортивном хите «Лед».
Старшенбаум и Авдеев снимались вместе в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», сценаристами которого выступали супруги Идовы.
Для оператора Даши Графовой «Джетлаг» стал полнометражным дебютом. До этого она работала на съемочной площадке сериала «Последний рейв».
В центре сюжета — пара Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.