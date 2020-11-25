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Прабабушка легкого поведения. Начало Прабабушка легкого поведения. Начало
Киноафиша Фильмы Прабабушка легкого поведения. Начало Отзывы о фильме «Прабабушка легкого поведения. Начало»
Прабабушка легкого поведения. Начало 2021 / Россия
5.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Прабабушка легкого поведения. Начало»

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Наша рецензия

На дворе 1980-й. Советский Союз принимает у себя Олимпиаду, на которую приезжают представители «нормальных», как выразится диктор советского телевидения, стран. Между тем бестолковый Владимир Рубинштейн (Александр Ревва) пытается заработать путем обмана и подлога. С помощью своего подельника и солидного гардероба из различной одежды (как мужской, так и женской) молодой парень изображает звезд эстрады — публика все равно не разберется, кто перед ней: то ли настоящие Валерий…

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Слава Крулатов 25 ноября 2020, 18:33
То есть судя из описания это приквел? Вообще конечно неожиданно. Надо будет глянуть. Первые 2 части огонь!
25 ноября 2020, 18:33 Ответить
Опер Погон 26 марта 2021, 22:51
Короче надо посмотреть, там все и ясно будет. Но трейлер на приколе - это гуд
26 марта 2021, 22:51 Ответить
ElizavetaPersonal 1 апреля 2021, 15:55
Если это был американский 💩💩💩💩💩 фильм, то его запретили бы и пустили в прокат. А так у нас снимают что хотят, и ничего люди хавают.
1 апреля 2021, 15:55 Ответить
Александр Яруллин 2 апреля 2021, 08:01
Мне кажется что это Г.... даже в обзор Бэда не попадет!!!
2 апреля 2021, 08:01 Ответить
Александр Шибанов 8 мая 2021, 09:04
Оценка
Давно не радовали российские фильмы. Отличная комедия.. Смотреть обязательно!
8 мая 2021, 09:04 Ответить
Галя Журавлёва 11 мая 2021, 15:32
Какая цена в вельске за билет?
11 мая 2021, 15:32 Ответить
alfiya7163 20 мая 2021, 09:41
Оценка
Отличная комедия, интереснее всех остальных бабушек!
Рекомендую!
10 из 10!
20 мая 2021, 09:41 Ответить
angelnohci 1 июня 2021, 17:11
Фильм снят для людей с низкой мыслительной
СП интим вместо хлеба? Странные шутки ниже пояса и совсем не смешные.....
1 июня 2021, 17:11 Ответить
angelnohci 1 июня 2021, 17:11
Редкостная хрень.....
1 июня 2021, 17:11 Ответить
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