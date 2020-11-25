Наша рецензия

На дворе 1980-й. Советский Союз принимает у себя Олимпиаду, на которую приезжают представители «нормальных», как выразится диктор советского телевидения, стран. Между тем бестолковый Владимир Рубинштейн (Александр Ревва) пытается заработать путем обмана и подлога. С помощью своего подельника и солидного гардероба из различной одежды (как мужской, так и женской) молодой парень изображает звезд эстрады — публика все равно не разберется, кто перед ней: то ли настоящие Валерий…