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Ирина Бякова
Ирина Бякова
О персоне
Фильмография
Ирина Бякова
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Дата рождения
9 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Советская Гавань, СССР (Россия)
Биография Ирины Бяковой
Родилась 9 декабря 1963 года. Советская Гавань, СССР (Россия).
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Фильмография Ирины Бяковой
Карнавал по-нашему
мелодрама
2014, Россия
4.0
Незнайка на Луне 2
анимация, сборник, детский
1999, Россия
6.0
Тысяча долларов в одну сторону
комедия, мелодрама
1991, СССР
4.0
И вся любовь
1989, СССР
0.0
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