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Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
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Максим Лагашкин
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Дата рождения
13 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Новокуйбышевск, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Максима Лагашкина
Родился 13 октября 1976 года. Новокуйбышевск, СССР (Россия).
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Фильмография Максима Лагашкина
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный
2023, Россия
0.0
Отчаянные дольщики
комедия
2022, Россия
4.0
Синдром жизни
мелодрама
2022, Россия
0.0
Мой папа – вождь
комедия, семейный
2022, Россия
8.0
Яйцо Фаберже
комедия
2022, Россия
0.0
Джигалоу
комедия
2021, Россия
0.0
Мой папа не подарок
комедия, семейный
2021, Россия
0.0
День города
комедия, мелодрама
2021, Россия
5.0
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KION объявил дату выхода мелодрамы «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой
Премьера приурочена к 85-летию актрисы.
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11 апреля 2022 14:27
Николай Наумов организовывает ограбление в трейлере комедии «Яйцо Фаберже»
Звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему ему понравился проект.
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14 декабря 2021 16:50
Юный геймер стремится попасть на косплей-фестиваль в трейлере новогодней комедии «Мой папа не подарок»
Премьера фильма намечена на 23 декабря.
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6 декабря 2021 15:45
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