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В 2019 году состоялась премьера фильма «Громкая связь» – российской версии итальянских «Идеальных незнакомцев», чья популярность в свое время спровоцировала целую волну ремейков по всему миру. Участие в проекте «Квартета И» – Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова – тогда гарантировало половину успеха «Громкой связи», ведь провалы у хорошо известного в России комедийного состава случаются…