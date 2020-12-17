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Обратная связь 2020 / Россия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Обратная связь»

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В 2019 году состоялась премьера фильма «Громкая связь» – российской версии итальянских «Идеальных незнакомцев», чья популярность в свое время спровоцировала целую волну ремейков по всему миру. Участие в проекте «Квартета И» – Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова – тогда гарантировало половину успеха «Громкой связи», ведь провалы у хорошо известного в России комедийного состава случаются…

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artkey-design 17 декабря 2020, 19:09
Оценка
К сожалению, фильм неудачный.. очень люблю эту команду и фильмы, но этот совсем не зашел. И даже не то что не смешно, а просто и повода нет , весь фильм все ругаются... Громкую связь и о чем говорят мужчины - можно пересматривать и каждый раз интересно и смешно, этот на один раз..
Хотя актеры играют хорошо, но вот сам сюжет и сценарий плохой.. Жаль..
17 декабря 2020, 19:09 Ответить
Юлия Прокофьева 20 декабря 2020, 16:15
"Громкая связь", конечно же, интереснее. А тут сюжет не докручен, целостности нет, корявый немного,ну наверное на 4 в целом фильм оцениваю. Немного новогоднего настроения добавит.
20 декабря 2020, 16:15 Ответить
User 26 декабря 2020, 19:41
Очередной шедевр от квартета И.
Все на высшем уровне! Как всегда иронично и о жизни. С удовольствием пересмотрю еще и не раз
26 декабря 2020, 19:41 Ответить
Алина Кузьменко 28 декабря 2020, 16:33
Ни о какой комедии речи нет. Занудятина. "Громкая связь" была лучше. Тут какие то старые,уставшие люди, которые непонятно зачем собрались поругаться в новогоднюю ночь. Не осталось ничего после фильма ни в голове ни в сердце.
28 декабря 2020, 16:33 Ответить
Максим Максимов 1 января 2021, 15:32
как и большинство шедевров нашего кинематографа - полное г.......о, и еще эти актеры унылые(((
1 января 2021, 15:32 Ответить
Амрина Баталова-Шайдулина 1 января 2021, 23:45
Фильм клевый ! Пощитивный! И очень атмосферный . Лусше чем первая часть
1 января 2021, 23:45 Ответить
Varnakova.darya 2 января 2021, 16:44
Неинтересно от слова совсем. Недосмотрели,ушли. Одна ругань из-за всякой фигни, из-за всякой мелочи.
2 января 2021, 16:44 Ответить
kudyakov_a 3 января 2021, 12:38
Конечно, всегда проще переснять чужой классный фильм (в случае с "Громкой связью" слизано вчистую!!!), чем создать что-то своё оригинальное.
3 января 2021, 12:38 Ответить
Оля Ветрова 8 января 2021, 16:47
слабовато. местами скучно, даже ловила себя на мысли, что хочется уйти. иногда смешно. сюжет пустоват. тема гомосексуализма, кажеься, была раскрыта еще в прошлом фильме. зачем тут снова к этому вернулись?
8 января 2021, 16:47 Ответить
Анатоль Редькин 12 января 2021, 19:18
Вообще не удачный фильм. Не советую.
12 января 2021, 19:18 Ответить
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