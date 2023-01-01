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Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром, 2022: актеры и роли
Thor: Love and Thunder
Тор: Любовь и гром
2022 / США
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6.8
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77
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Тор: Любовь и гром, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тайка Вайтити
Taika Waititi
В ролях
Натали Портман
Natalie Portman
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Тайка Вайтити
Taika Waititi
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Карен Гиллан
Karen Gillan
Крис Пратт
Chris Pratt
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
Джейми Александр
Jaimie Alexander
Люк Хемсворт
Luke Hemsworth
Шон Ганн
Sean Gunn
Дэйв Батиста
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