Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По щучьему велению" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тор: Любовь и гром Тор: Любовь и гром
Киноафиша Фильмы Тор: Любовь и гром Тор: Любовь и гром, 2022: актеры и роли
Thor: Love and Thunder Тор: Любовь и гром 2022 / США
6.8 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тор: Любовь и гром, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тайка Вайтити Тайка Вайтити Taika Waititi
В ролях
Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Тесса Томпсон Тесса Томпсон Tessa Thompson Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Тайка Вайтити Тайка Вайтити Taika Waititi Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Мелисса МакКарти Мелисса МакКарти Melissa McCarthy Джейми Александр Джейми Александр Jaimie Alexander Люк Хемсворт Люк Хемсворт Luke Hemsworth Шон Ганн Шон Ганн Sean Gunn Дэйв Батиста Дэйв Батиста Dave Bautista Пом Клементьефф Пом Клементьефф Pom Klementieff
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше