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Тор: Любовь и гром Тор: Любовь и гром
Киноафиша Фильмы Тор: Любовь и гром Отзывы о фильме «Тор: Любовь и гром»
Thor: Love and Thunder Тор: Любовь и гром 2022 / США
7.5 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Тор: Любовь и гром»

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aidar.suleimanov209 17 апреля 2022, 17:23
Очень жду:)
17 апреля 2022, 17:23 Ответить
aloyanmr2009 18 апреля 2022, 18:25
Посмотрел сейчас трейлер ведь он только сегодня вышел, трейлер очень даже хорош рад что это ещё не последний фильм в Марвел для Криса Хемсворта, очень жду фильм
18 апреля 2022, 18:25 Ответить
slavadan09 27 июля 2022, 18:56
Оценка
Я фанат marvel фильмов и обязательно схожу на тора.) А почему трейлер на английском?
27 июля 2022, 18:56 Ответить
Антон Киселев 28 июля 2022, 00:02
в ответ на сообщение slavadan09 от 27 июля 2022, 18:56
Он есть в русском дубляже на Ютубе,сейчас на Тора можно сходить
28 июля 2022, 00:02 Ответить
Антон Киселев 28 июля 2022, 00:02
в ответ на сообщение slavadan09 от 27 июля 2022, 18:56
В кинотеатр
28 июля 2022, 00:02 Ответить
gridneva2804 2 августа 2022, 22:48
Оценка
Фильм на троечку.Больше подходит для детей... И шутки своеобразные. Ожидала более логичного и серьёзного сюжета.
2 августа 2022, 22:48 Ответить
krapivinaaleksandra0 3 августа 2022, 16:36
Оценка
4 звезды за то что у криса брови не высветлены
3 августа 2022, 16:36 Ответить
Comon 5 августа 2022, 23:13
Оценка
Да, входит в тройку худших фильмов про Тора, и Марвела вообще, согласен.
5 августа 2022, 23:13 Ответить
makcabaim 9 августа 2022, 20:06
Оценка
Фильм не впечатлил от слова совсем
9 августа 2022, 20:06 Ответить
Юлия Целищева 15 августа 2022, 20:38
Оценка
Худший фильм который я видела за последнии лет 5. Мой 10 лет сын даже сказал: "Боже что в голове у режиссёра? Ну это такая тупость"...
15 августа 2022, 20:38 Ответить
User 16 августа 2022, 17:03
Чем дальше *в лес* - тем больше трэша : ) Приятно было увидеть любимых героев. И попрощаться с ними, наверное… пусть для меня история Тора будет закончена.
16 августа 2022, 17:03 Ответить
kavadina2006 19 августа 2022, 14:51
Оценка
Давольно забавный фильм 🤍
19 августа 2022, 14:51 Ответить
тати етв 20 августа 2022, 03:55
Оценка
Все на английском,по рекламе ничего не понял,но ставлю
20 августа 2022, 03:55 Ответить
тати етв 20 августа 2022, 03:57
Оценка
Мне нравится
20 августа 2022, 03:57 Ответить
Малина Малина 25 августа 2022, 05:42
Оценка
Фильм для детей от 10 до 14 лет, шаблонный «юмор», сюжет ..... его нет
25 августа 2022, 05:42 Ответить
User 25 августа 2022, 12:48
Оценка
Сюжет уже высасывают из пальца. В основном для детей. Марвел уже не тот
25 августа 2022, 12:48 Ответить
hrs.557.re 4 сентября 2022, 13:36
Оценка
Лучший фильм
4 сентября 2022, 13:36 Ответить
Валентина (недвижимость Тольятти) 13 сентября 2022, 23:14
Оценка
Ужасный фильм, тупее я еще не видела. Сам фильм тёмный, звука нет как должен быть в кинотеатре. После 10 минут сидения хотелось выйти из кинозала. Не стоит вообще тратить деньги и
время на эту чушь!
13 сентября 2022, 23:14 Ответить
chingiz610kvk 21 сентября 2022, 22:18
Оценка
Офигенный фильм
21 сентября 2022, 22:18 Ответить
Ekaterina Sherstobitova 10 октября 2022, 09:25
Полнейшая дичь. Безумно жаль потраченных денег и времени. Худший фильм после Такси 5.
10 октября 2022, 09:25 Ответить
olga_kim-81 16 октября 2022, 16:44
Оценка
Крутой, смешной- не зря сходили👍
16 октября 2022, 16:44 Ответить
Викуся Руссо 7 ноября 2022, 12:21
Оценка
Неплохо ,но вот тоже взяли и написали что у Джейн рак и она умрет ,вот прям вообще не в тему
7 ноября 2022, 12:21 Ответить
kurdzievkurman52 26 декабря 2022, 18:43
Оценка
Круто не зря пошол
26 декабря 2022, 18:43 Ответить
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