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Тор: Любовь и гром
Отзывы о фильме «Тор: Любовь и гром»
Thor: Love and Thunder
Тор: Любовь и гром
2022 / США
Трейлер
7.5
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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aidar.suleimanov209
17 апреля 2022, 17:23
Очень жду:)
17 апреля 2022, 17:23
0
0
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aloyanmr2009
18 апреля 2022, 18:25
Посмотрел сейчас трейлер ведь он только сегодня вышел, трейлер очень даже хорош рад что это ещё не последний фильм в Марвел для Криса Хемсворта, очень жду фильм
18 апреля 2022, 18:25
1
0
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slavadan09
27 июля 2022, 18:56
Оценка
Я фанат marvel фильмов и обязательно схожу на тора.) А почему трейлер на английском?
27 июля 2022, 18:56
0
0
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Антон Киселев
28 июля 2022, 00:02
в ответ на сообщение
slavadan09 от 27 июля 2022, 18:56
Он есть в русском дубляже на Ютубе,сейчас на Тора можно сходить
28 июля 2022, 00:02
0
0
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Антон Киселев
28 июля 2022, 00:02
в ответ на сообщение
slavadan09 от 27 июля 2022, 18:56
В кинотеатр
28 июля 2022, 00:02
0
0
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gridneva2804
2 августа 2022, 22:48
Оценка
Фильм на троечку.Больше подходит для детей... И шутки своеобразные. Ожидала более логичного и серьёзного сюжета.
2 августа 2022, 22:48
2
0
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krapivinaaleksandra0
3 августа 2022, 16:36
Оценка
4 звезды за то что у криса брови не высветлены
3 августа 2022, 16:36
1
0
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Comon
5 августа 2022, 23:13
Оценка
Да, входит в тройку худших фильмов про Тора, и Марвела вообще, согласен.
5 августа 2022, 23:13
1
0
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makcabaim
9 августа 2022, 20:06
Оценка
Фильм не впечатлил от слова совсем
9 августа 2022, 20:06
2
0
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Юлия Целищева
15 августа 2022, 20:38
Оценка
Худший фильм который я видела за последнии лет 5. Мой 10 лет сын даже сказал: "Боже что в голове у режиссёра? Ну это такая тупость"...
15 августа 2022, 20:38
3
0
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User
16 августа 2022, 17:03
Чем дальше *в лес* - тем больше трэша : ) Приятно было увидеть любимых героев. И попрощаться с ними, наверное… пусть для меня история Тора будет закончена.
16 августа 2022, 17:03
3
0
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kavadina2006
19 августа 2022, 14:51
Оценка
Давольно забавный фильм 🤍
19 августа 2022, 14:51
1
0
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тати етв
20 августа 2022, 03:55
Оценка
Все на английском,по рекламе ничего не понял,но ставлю
20 августа 2022, 03:55
0
0
Ответить
тати етв
20 августа 2022, 03:57
Оценка
Мне нравится
20 августа 2022, 03:57
2
1
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Малина Малина
25 августа 2022, 05:42
Оценка
Фильм для детей от 10 до 14 лет, шаблонный «юмор», сюжет ..... его нет
25 августа 2022, 05:42
1
0
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User
25 августа 2022, 12:48
Оценка
Сюжет уже высасывают из пальца. В основном для детей. Марвел уже не тот
25 августа 2022, 12:48
1
0
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hrs.557.re
4 сентября 2022, 13:36
Оценка
Лучший фильм
4 сентября 2022, 13:36
0
0
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Валентина (недвижимость Тольятти)
13 сентября 2022, 23:14
Оценка
Ужасный фильм, тупее я еще не видела. Сам фильм тёмный, звука нет как должен быть в кинотеатре. После 10 минут сидения хотелось выйти из кинозала. Не стоит вообще тратить деньги и
время на эту чушь!
13 сентября 2022, 23:14
0
0
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chingiz610kvk
21 сентября 2022, 22:18
Оценка
Офигенный фильм
21 сентября 2022, 22:18
1
1
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Ekaterina Sherstobitova
10 октября 2022, 09:25
Полнейшая дичь. Безумно жаль потраченных денег и времени. Худший фильм после Такси 5.
10 октября 2022, 09:25
1
0
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olga_kim-81
16 октября 2022, 16:44
Оценка
Крутой, смешной- не зря сходили👍
16 октября 2022, 16:44
0
1
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Викуся Руссо
7 ноября 2022, 12:21
Оценка
Неплохо ,но вот тоже взяли и написали что у Джейн рак и она умрет ,вот прям вообще не в тему
7 ноября 2022, 12:21
0
0
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kurdzievkurman52
26 декабря 2022, 18:43
Оценка
Круто не зря пошол
26 декабря 2022, 18:43
0
0
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