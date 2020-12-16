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Akira

Акира,

США
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Ремейк культового одноименного аниме 1988 года, режиссером которого выступил новозеландский кинематографист Тайка Вайтити. Картина 1988 года стала одним из основных продуктов поп-культуры и представила феномен аниме гораздо более широкой аудитории в США. Обе киноленты, в свою очередь, основаны на научно-фантастической манге, созданной Кацухиро Отомо.

Действие антиутопической «Акиры» разворачивается в 2019 году в городе под названием Нью-Токио, который был построен на месте прежней японской столицы. Токио, который мы знали, был уничтожен и разрушен еще в начале ужасающей Третьей мировой войны. Прошел 31 год с того момента, как весь мир стал свидетелем ядерной бомбардировки Японии.

Государство теперь похоже на очередную фашистскую страну, в которой у власти стоят жестокие правители, подавляющие любые попытки бунта и революции. Также в городе расположены специальные исследовательские центры, где проводятся псевдонаучные опыты над гражданами, для того чтобы создать новый вид совершенного оружия.

В центре сюжета герой по имени Сётаро Канэда, член байкерской банды. Его лучший друг детства Тэцуо Сима, тоже участник группы, попадает в аварию на своем мотоцикле и приобретает телекинетические способности. Новообретенная сила делает подростка угрозой для всего мира. Канэда – единственный, кто может остановить всемогущего Симу и помочь своему другу справиться со всем, что на него обрушилось.  

Тем временем между героем Сикисимой, главой проекта биологических экспериментов, и правительством возникают разногласия. А во всех городах страны набирает силу религиозный культ Акиры, представляющий собой сверхчеловека и способный принести порядок в Японию.

 

Манга «Акира», вышедшая в 1982 году и выпускавшаяся до 1990 года, а впоследствии и аниме 1988 года стали культурными феноменами и упоминаются во многих телешоу и фильмах, в том числе в американском мультсериале «Южный парк».

Кинокомпания Warner Bros. уже много лет пыталась снять фильм об Акире. Еще в 2012 году версия с Гарретом Хедлундом в главной роли была отложена, а различные режиссеры приходили и продолжали работу над проектом, который должен был стать американизированной версией истории. Во время разработки проекта рассматривалось много талантливых режиссеров. Известно, что, например, режиссерам Джордану Пилу и Джорджу Миллеру была предложена возможность работать над «Акирой», но они отказались.

Режиссером картины стал Тайка Вайтити. Он известен благодаря таким проектам, как «Тор: Рагнарек», «Реальные упыри», «Кролик Джоджо».

В качестве продюсеров фильма выступили Леонардо Ди Каприо и Эндрю Лазар.

По слухам, съемки новой версии «Акиры» полностью проходили в Калифорнии.

Несмотря на то, что в предыдущих попытках ремейка персонажей должны были сыграть белые актеры, еще во время переговоров в 2017 году Тайка Вайтити сказал, что хочет пойти более аутентичным путем и для главных ролей намерен выбрать актеров азиатско-американского происхождения.

Во время разговора с Variety Тайка Вайтити подтвердил, что из-за работы над картиной «Тор: Любовь и гром» производство «Акиры» пришлось перенести на два года.

Кацухиро Отомо, автор манги, дал сценаристам свободу изменять сюжет «Акиры» по мере необходимости.

Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город — Нью-Токио. Cтрана теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисима, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с политическим крылом правительства. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, может решить все проблемы Японии

Прокатчик UPI
Режиссер
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
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