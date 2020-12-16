Ремейк культового одноименного аниме 1988 года, режиссером которого выступил новозеландский кинематографист Тайка Вайтити. Картина 1988 года стала одним из основных продуктов поп-культуры и представила феномен аниме гораздо более широкой аудитории в США. Обе киноленты, в свою очередь, основаны на научно-фантастической манге, созданной Кацухиро Отомо.

Действие антиутопической «Акиры» разворачивается в 2019 году в городе под названием Нью-Токио, который был построен на месте прежней японской столицы. Токио, который мы знали, был уничтожен и разрушен еще в начале ужасающей Третьей мировой войны. Прошел 31 год с того момента, как весь мир стал свидетелем ядерной бомбардировки Японии.

Государство теперь похоже на очередную фашистскую страну, в которой у власти стоят жестокие правители, подавляющие любые попытки бунта и революции. Также в городе расположены специальные исследовательские центры, где проводятся псевдонаучные опыты над гражданами, для того чтобы создать новый вид совершенного оружия.

В центре сюжета герой по имени Сётаро Канэда, член байкерской банды. Его лучший друг детства Тэцуо Сима, тоже участник группы, попадает в аварию на своем мотоцикле и приобретает телекинетические способности. Новообретенная сила делает подростка угрозой для всего мира. Канэда – единственный, кто может остановить всемогущего Симу и помочь своему другу справиться со всем, что на него обрушилось.

Тем временем между героем Сикисимой, главой проекта биологических экспериментов, и правительством возникают разногласия. А во всех городах страны набирает силу религиозный культ Акиры, представляющий собой сверхчеловека и способный принести порядок в Японию.