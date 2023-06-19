Назвав «Тора 4» глупым, Крис Хемсворт хочет, чтобы «Тор 5» был «непредсказуемым»

Крис Хемсворт признался, что хотел бы, чтобы потенциальный «Тор 5» отличался от предыдущих частей серии. В новом интервью для Entertainment Weekly актер сказал, что не знает ничего о планах студии Marvel, но надеется, что сможет еще раз переосмыслить своего персонажа:

«Я не хочу продолжать играть Тора до тех пор, пока люди устанут от него настолько, что начнут закатывать глаза при его появлении. Если зрители захотят снова его увидеть, и если мы сможем придумать для них что-то захватывающее и забавное, то отлично. Мне понравилось несколько раз переосмыслять этого персонажа. У меня нет точной информации, но я бы с удовольствием попробовал узнать, как мы можем переосмыслить его снова, чтобы он продолжал оставаться немного непредсказуемым».

Ранее в интервью GQ Хемсворт заявил, что «Тор: Любовь и гром» получился чрезмерно глупым:

«Я думаю, нам просто было слишком весело. Фильм получился слишком глупым. Всегда тяжело одновременно находится в центре производственных процессов и видеть всю картину со стороны. Мне нравится участвовать в создании фильмов, это всегда увлекательно. Но ты никогда не можешь предугадать, как отреагируют зрители».

Судя по всему, в будущем Хемсворт хочет отойти от «слишком глупой» версии Тора и представить зрителям новое видение героя.