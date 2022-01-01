Обаятельная банда разношерстных неудачников с весьма сомнительными моральными принципами дебютировала в рамках MCU в 2014 году; с тех пор Стражи Галактики успели познакомиться с Мстителями, поучаствовать в спасении Вселенной от Таноса, а в недалеком будущем вернутся в триквеле «сольной» серии фильмов.

В каком порядке смотреть все части фильма «Стражи галактики»

«Стражи галактики», 2014

Захватывающая картина, созданная Джеймсом Ганном, основана на одноименном цикле комиксов. Идея серии – героями не рождаются, ими вынужденно становятся под действием обстоятельств. Питер Квилл, мелкий космический пират, выбравший для себя громкое прозвище Звездный Лорд, неожиданно становится руководителем банды мстителей. В ее состав входит енот Ракета с модифицированными генами, зеленокожая Гамора, дерево Грут и серийный киллер Дракс. Команде Квилла предстоит противостояние влиятельному психу. Безжалостный Ронан решил заполучить опасный артефакт, который скрывает в себе огромную силу. Вещь может позволить злодею убить половину Вселенной, в том числе и планету Земля.

«Стражи Галактики 2», 2017

Разношерстная банда Квилла продолжает свои приключения, занимаясь спасением разнообразных созданий, нуждающихся в помощи. Боевой отряд стал шумной семьей, которая постоянно ругается, мирится и веселится. Стражи Галактики регулярно впутываются в немыслимые передряги, но благодаря хитрости и сплоченности умудряются из них выходить. На этот раз их задача – найти отца Квилла. Меломан Питер страдает от того, что не имеет никакой информации о своем прошлом, и хочет это немедленно исправить. А еще им нужно спасти Галактику от Таноса. Противник оказывается слишком сильным, и команда отправляется на Землю, чтобы объединиться с Мстителями. Этот поворот ожидаем по комиксам, но Джеймс Ганн обещает зрителям множество сюжетных ответвлений и новых деталей, о которых фанаты серии не подозревали.

«Мстители: Война бесконечности», 2018

Предпоследняя часть серии – одна из наиболее ожидаемых картин 2018 года. Множество персонажей вселенной супергероев соберутся вместе для схватки с сильнейшим врагом. Железный человек, Черная Пантера, Человек-Паук и другие представители киновселенной Марвел, в числе которых и Стражи Галактики, договариваются совместно противостоять Таносу. Злодей уже обладает двумя магическими камнями, что наделяет его невероятной силой. Одержимый идеей уничтожить половину населения Вселенной, он активно продолжает поиск остальных четырех бесценных артефактов. Камни бесконечности возникли, когда мир только зарождался, и каждый из них имеет свою сферу влияния – время, душа, сила, разум, реальность и пространство. Если антагонист сможет собрать все шесть – ему будет достаточно щелчка пальцами, чтобы уничтожить множество планет и живых существ. Стражи Галактики в составе супергеройской команды должны сделать все, что в их силах, чтобы остановить Таноса.

«Мстители: Финал»

Впереди – последняя битва с чудовищно сильным противником. Эта часть серии завершает сюжет о легендарном союзе супергероев старой гвардии. Вселенная опустошена после победы Таноса, и команда Мстителей почти разрушена. Кто-то исчез в небытие в момент триумфального щелчка пальцев главного злодея истории. Другие – потеряли близких и больше не участвуют в делах. Третьи пытаются начать жить заново, задвигая горькие воспоминания в дальние углы памяти. Но спустя пять лет после трагедии часть команды воссоединяется, чтобы наконец исправить чудовищные последствия проигрыша. Халк, Тор, Железный человек, Капитан Америка, Наташа, Соколиный глаз и Ракета объединяют свои усилия, чтобы взять судьбу Вселенной под надежный контроль и не дать Таносу продолжить творить зло.