Бендер: Золото Империи , 2021

Продолжение истории об авантюристах Ибрагиме Бендере (Сергей Безруков) и Остапе Задунайском (Арам Вардеванян). Производством занималась студия «Среда», подарившая миру франшизу «Гоголь». Действие разворачивается в постреволюционную Россию конца 1910-х — начала 1920-х годов. В это непростое время, когда хаос еще не покинул улицы, а политический строй не сформировался, бандиты и белые офицеры со всех уголков государства вступили в борьбу за золото империи. Главные герои — в числе претендентов. Впереди отца и сына ждет новое приключение, которое проверит их дружбу на прочность.
Еще недавно Ося вел жизнь законопослушного гражданина. Он никогда не брал чужого и избегал драк, решая конфликты мирным путем. Все изменилось после знакомства с гениальным преступником Ибрагимом Бендером. Комбинатор втянул наивного юношу в охоту за реликвией царской семьи, а затем обучил азам воровского ремесла. Знания помогли новичку превратиться в мастера деликатного обмана, рукопашного боя и пленительного шантажа. Позднее выяснилось, что Ибрагим — родной отец Остапа. Это лишь укрепило их союз и способствовало победе над целой шайкой кровожадных бандитов.
На этот раз Ибрагим и Остап ищут легендарное золото империи, способное обеспечить их до конца жизни. Однако заполучить драгоценности мечтают десятки других разбойников со всей России. Чтобы победить в неравной схватке, дуэт вынужден объединиться с неожиданными союзниками. Дело осложняется проблемами в личной жизни Оси, возлюбленная которого не разделяет тяги к авантюризму.
«Бендер: Золото империи» — вторая часть запланированной кинотрилогии, также включающей в себя фильмы «Бендер: Начало» и «Бендер: Последняя афера».
Производством занималась российская компания «Среда» во главе с продюсерами Александром Цекало и Иваном Самохваловым. На студии были произведены такие успешные сериалы и фильмы, как «Гоголь», «Метод», «Пищеблок» и «Мажор». Съемки проходили при поддержке канала «Россия 1».
К своим ролям вернулись все ключевые артисты. Так, Сергей Безруков вновь воплотил образ Бендера, а Арам Вардеванян повторно стал его компаньоном Задунайским. Кроме того, в «Золоте империи» снялись Таисия Вилкова («Человек из Подольска»), Ольга Сутулова («Последний министр»), Вера Брежнева (поп-группа «ВИА Гра»), Юрий Колокольников («Довод», «Игра престолов») и Павел Деревянко («Домашний арест»). Александр Цекало также появился на экране во второй раз.
Музыку вновь написал композитор Райан Оттер, работавший над саундтреками к большинству проектов компании «Среда».
Режиссерское кресло опять занял Игорь Зайцев («Каникулы строгого режима»), поставивший первую часть трилогии.
Персонажи основаны на героях классической книги «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, тогда как сценарий написал Олег Маловичко («Сумасшедшая любовь», «Призрак», «Метод»).
Предполагается, что на основе кинокартин о Бендере будет смонтирован сериал. Подобная стратегия использовалась компанией «Среда» при разработке франшизы «Гоголь», после кинотеатрального проката адаптированной под телевизионный формат.
Охота за золотом империи продолжается. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.