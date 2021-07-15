Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бендер: Золото Империи Бендер: Золото Империи
Киноафиша Фильмы Бендер: Золото Империи

Бендер: Золото Империи , 2021

2021 / Россия
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
Приквел «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 31
Не пойду 12
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение истории об авантюристах Ибрагиме Бендере (Сергей Безруков) и Остапе Задунайском (Арам Вардеванян). Производством занималась студия «Среда», подарившая миру франшизу «Гоголь». Действие разворачивается в постреволюционную Россию конца 1910-х — начала 1920-х годов. В это непростое время, когда хаос еще не покинул улицы, а политический строй не сформировался, бандиты и белые офицеры со всех уголков государства вступили в борьбу за золото империи. Главные герои — в числе претендентов. Впереди отца и сына ждет новое приключение, которое проверит их дружбу на прочность.

Еще недавно Ося вел жизнь законопослушного гражданина. Он никогда не брал чужого и избегал драк, решая конфликты мирным путем. Все изменилось после знакомства с гениальным преступником Ибрагимом Бендером. Комбинатор втянул наивного юношу в охоту за реликвией царской семьи, а затем обучил азам воровского ремесла. Знания помогли новичку превратиться в мастера деликатного обмана, рукопашного боя и пленительного шантажа. Позднее выяснилось, что Ибрагим — родной отец Остапа. Это лишь укрепило их союз и способствовало победе над целой шайкой кровожадных бандитов.

На этот раз Ибрагим и Остап ищут легендарное золото империи, способное обеспечить их до конца жизни. Однако заполучить драгоценности мечтают десятки других разбойников со всей России. Чтобы победить в неравной схватке, дуэт вынужден объединиться с неожиданными союзниками. Дело осложняется проблемами в личной жизни Оси, возлюбленная которого не разделяет тяги к авантюризму.

«Бендер: Золото империи» — вторая часть запланированной кинотрилогии, также включающей в себя фильмы «Бендер: Начало» и «Бендер: Последняя афера».

Производством занималась российская компания «Среда» во главе с продюсерами Александром Цекало и Иваном Самохваловым. На студии были произведены такие успешные сериалы и фильмы, как «Гоголь», «Метод», «Пищеблок» и «Мажор». Съемки проходили при поддержке канала «Россия 1».

К своим ролям вернулись все ключевые артисты. Так, Сергей Безруков вновь воплотил образ Бендера, а Арам Вардеванян повторно стал его компаньоном Задунайским. Кроме того, в «Золоте империи» снялись Таисия Вилкова («Человек из Подольска»), Ольга Сутулова («Последний министр»), Вера Брежнева (поп-группа «ВИА Гра»), Юрий Колокольников («Довод», «Игра престолов») и Павел Деревянко («Домашний арест»). Александр Цекало также появился на экране во второй раз.

Музыку вновь написал композитор Райан Оттер, работавший над саундтреками к большинству проектов компании «Среда».

Режиссерское кресло опять занял Игорь Зайцев («Каникулы строгого режима»), поставивший первую часть трилогии.

Персонажи основаны на героях классической книги «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, тогда как сценарий написал Олег Маловичко («Сумасшедшая любовь», «Призрак», «Метод»).

Предполагается, что на основе кинокартин о Бендере будет смонтирован сериал. Подобная стратегия использовалась компанией «Среда» при разработке франшизы «Гоголь», после кинотеатрального проката адаптированной под телевизионный формат.

Охота за золотом империи продолжается. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.

6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 15 июля 2021
Премьера в мире 15 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Зайцев
Игорь Зайцев
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Арам Вардеванян
Арам Вардеванян
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Александр Цекало
Александр Цекало
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «12 стульев» Фильмы похожие на «12 стульев»
Постер фильма Бендер: Золото Империи 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В первой части «Бендера» уроженец вымышленного Солнечноморска Ося Задунайский (Арам Вардеванян) знакомился с турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков) и пускался вместе с ним на поиски усеянного драгоценными камнями жезла графа Румянцева. Вокруг тем временем бушевала Гражданская война: город на берегу Черного моря занимали то красные, то белые, а возникшим хаосом умело пользовался местный бандит Мишка Япончик (Никита Кологривый). Вторая часть начинается там же, где…
Читать
Сергей Газукин 17 июля 2021, 21:05
Первый фильм развеселил и это в наше мрачное то время.Посмотрим вторую думаю не разочаруюсь. Было много остроумных диалогов и сам сюжет необычайно интересен.
Rusakova1970 30 июля 2021, 15:18
Как правило, продоложения и ремейки сильно уступают оригиналам или первой части произведения. Но в данном случае, продолжение истории мне понравилась… Читать дальше…
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Плут Сергей Безруков охотится за бриллиантовым жезлом в первом трейлере фильма «Бендер. Начало» Премьера первой части дилогии о становлении легендарного Остапа Бендера выйдет 24 июня 2021 года.
Написать
25 мая 2021 10:23
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши