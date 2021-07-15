Бендер: Золото Империи , 2021

Продолжение истории об авантюристах Ибрагиме Бендере (Сергей Безруков) и Остапе Задунайском (Арам Вардеванян). Производством занималась студия «Среда», подарившая миру франшизу «Гоголь». Действие разворачивается в постреволюционную Россию конца 1910-х — начала 1920-х годов. В это непростое время, когда хаос еще не покинул улицы, а политический строй не сформировался, бандиты и белые офицеры со всех уголков государства вступили в борьбу за золото империи. Главные герои — в числе претендентов. Впереди отца и сына ждет новое приключение, которое проверит их дружбу на прочность.

Еще недавно Ося вел жизнь законопослушного гражданина. Он никогда не брал чужого и избегал драк, решая конфликты мирным путем. Все изменилось после знакомства с гениальным преступником Ибрагимом Бендером. Комбинатор втянул наивного юношу в охоту за реликвией царской семьи, а затем обучил азам воровского ремесла. Знания помогли новичку превратиться в мастера деликатного обмана, рукопашного боя и пленительного шантажа. Позднее выяснилось, что Ибрагим — родной отец Остапа. Это лишь укрепило их союз и способствовало победе над целой шайкой кровожадных бандитов.

На этот раз Ибрагим и Остап ищут легендарное золото империи, способное обеспечить их до конца жизни. Однако заполучить драгоценности мечтают десятки других разбойников со всей России. Чтобы победить в неравной схватке, дуэт вынужден объединиться с неожиданными союзниками. Дело осложняется проблемами в личной жизни Оси, возлюбленная которого не разделяет тяги к авантюризму.