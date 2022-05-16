Алина Алексеева родилась 21 августа 1988 года в российской столице. С ранних лет Алина Алексеева танцевала, причем в различных стилях – от вальса до балета. Потом к этому списку прибавился стрип-дэнс. Кроме того, Алина играла на фортепиано и принимала участие в спектаклях школьного драмкружка. Интерес к актерскому ремеслу стал определяющим фактором в выборе университета для поступления, и в 2005 году девушка стала студенткой ГИТИСа. Алексеева захотела стать режиссером.

Во время учебы Алина, которую покорило творчество Диты фон Тиз, занялась фетиш-фотографией, она сама придумывала наряды для съемок и зачастую сама же становилась моделью. Ее снимки приобрели популярность, неоднократно их размещали модные издания. Вскоре Алина создала уникальное в России фетиш-шоу.

В годы учебы Алина появилась в ролях второго плана в телевизионных проектах «Кухня» и «Дружба народов». Девушку увлекла киноиндустрия, и она решила продолжать развиваться в этой отрасли. Получив диплом в 2015 году, она целиком ушла в творчество, реализовывая себя и в модных проектах, и на экране.

Алина не состоит в браке, детей у нее нет. Девушка является полной тезкой супруги актера Константина Крюкова, ее партнера по проекту «Вечный отпуск», поэтому часто Алексееву ассоциируют с ней. Но это заблуждение – жена Крюкова никак не связана с актерской профессией.