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Алина Алексеева

Alina Alekseeva
Алина Алексеева
Алина Алексеева Alina Alekseeva
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Дата рождения
21 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
171 см
Биография Алины Алексеевой

Алина Алексеева родилась 21 августа 1988 года в российской столице. С ранних лет Алина Алексеева танцевала, причем в различных стилях – от вальса до балета. Потом к этому списку прибавился стрип-дэнс. Кроме того, Алина играла на фортепиано и принимала участие в спектаклях школьного драмкружка. Интерес к актерскому ремеслу стал определяющим фактором в выборе университета для поступления, и в 2005 году девушка стала студенткой ГИТИСа. Алексеева захотела стать режиссером.

Во время учебы Алина, которую покорило творчество Диты фон Тиз, занялась фетиш-фотографией, она сама придумывала наряды для съемок и зачастую сама же становилась моделью. Ее снимки приобрели популярность, неоднократно их размещали модные издания. Вскоре Алина создала уникальное в России фетиш-шоу.

В годы учебы Алина появилась в ролях второго плана в телевизионных проектах «Кухня» и «Дружба народов». Девушку увлекла киноиндустрия, и она решила продолжать развиваться в этой отрасли. Получив диплом в 2015 году, она целиком ушла в творчество, реализовывая себя и в модных проектах, и на экране.

Алина не состоит в браке, детей у нее нет. Девушка является полной тезкой супруги актера Константина Крюкова, ее партнера по проекту «Вечный отпуск», поэтому часто Алексееву ассоциируют с ней. Но это заблуждение – жена Крюкова никак не связана с актерской профессией.

Интересные факты о Алине Алексеевой
  • Алине часто предлагали сняться для популярных онлайн-изданий, которые развивают эротическое искусство. Но актриса неодобрительно отзывается о массовом искусстве и не хочет обнажаться ради гонорара;
  • Нестандартный образ и множество интересных перевоплощений вызвали интерес к Алине у известных режиссеров клипов. До 20 лет Алина приняла участие в съемках музыкальных видеороликов многих российских андеграундных коллективов;
  • Для фотосъемок и перформансов Алексеева назвалась именем Алина Сталина. Этот псевдоним одобрили ее друзья, аргументируя это тем, что он соответствует решительному и напористому характеру девушки.
Фильмография Алины Алексеевой
По щучьему велению
фэнтези, приключения 2023, Россия
0.0
Love
Love
комедия, мелодрама 2021, Россия
5.0
Друг на продажу
Друг на продажу
комедия 2021, Россия
5.0
Нефутбол
Нефутбол
комедия 2020, Россия
8.0
Самый Новый год!
Самый Новый год!
комедия, фантастика 2020, Россия
6.0
Дядя из Чикаго
комедия, семейный , Россия
0.0
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