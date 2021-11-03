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С событий второй части богатырской франшизы прошлое некоторое время. Враги повержены, но колдунья Галина (Елена Валюшкина) не теряет веру в себя и заключает пакт с силами тьмы, которые посылают ей помощника в лице рыцаря в черных доспехах. Между тем в Белогорье готовится масштабный пир, и никто не ожидает прибытия незваных гостей. Иван и Василиса (Виктор Хориняк и Мила Сивацкая) преодолели все печали и готовятся сыграть свадьбу. Это важный шаг для Ивана, в конце предыдущей части,…