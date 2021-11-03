С событий второй части богатырской франшизы прошлое некоторое время. Враги повержены, но колдунья Галина (Елена Валюшкина) не теряет веру в себя и заключает пакт с силами тьмы, которые посылают ей помощника в лице рыцаря в черных доспехах. Между тем в Белогорье готовится масштабный пир, и никто не ожидает прибытия незваных гостей. Иван и Василиса (Виктор Хориняк и Мила Сивацкая) преодолели все печали и готовятся сыграть свадьбу. Это важный шаг для Ивана, в конце предыдущей части,…
2. Возрастное ограничение написано 6+ это ложь, минимум 14+. Пришли с сыном 6 лет, половину фильма он закрывал руками глаза потому что страшно. Отрубленные говорящие головы, чёрные глаза, чёрный демон из чёрного болота, бесконечная чёрная магия, страшные образы других персонажей и всё под громкую леденящую душу музыку.
Есть лишнее время и деньги - можете потратить их на ЭТО, но упаси Господи вести туда детей, пожалейте их психику.
- Нелепый Киркоров в роли Жар-Петуха. Хотя наверное в фильме он просто себя играл;
- Сюжет нелепый, натянутый ... желание притянуть русские народные сказки к современным реалиям;
- Гарик Харламов в роли колобка с юмором не к месту;
- Бурунов как всегда на высоте, но лучше бы не портил карму появлением в таких фильмах;
- А игра главного героя как была на уровне ситкомов, так и осталась, непонятно зачем его в массы продвигают;
Не советую тратить время и тем более деньги.
Но концовка 👎большой минус...
Авторизация по e-mail