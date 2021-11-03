Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний Богатырь: Посланник Тьмы Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Киноафиша Фильмы Последний Богатырь: Посланник Тьмы Отзывы о фильме «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
Последний Богатырь: Посланник Тьмы 2021 / Россия
8.2 Оцените
285 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

С событий второй части богатырской франшизы прошлое некоторое время. Враги повержены, но колдунья Галина (Елена Валюшкина) не теряет веру в себя и заключает пакт с силами тьмы, которые посылают ей помощника в лице рыцаря в черных доспехах. Между тем в Белогорье готовится масштабный пир, и никто не ожидает прибытия незваных гостей. Иван и Василиса (Виктор Хориняк и Мила Сивацкая) преодолели все печали и готовятся сыграть свадьбу. Это важный шаг для Ивана, в конце предыдущей части,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Салават Сайфуллин 3 ноября 2021, 00:15
Обязательно пойду потому что это фильм самый лудший и смешной советую с детьми сходить
3 ноября 2021, 00:15 Ответить
gteleginnik 11 ноября 2021, 18:02
Только из- за Киркорова можно сходить
11 ноября 2021, 18:02 Ответить
Мария Скоробогатова 8 декабря 2021, 11:32
когда выйдет последней богатырь в кино
8 декабря 2021, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 8 декабря 2021, 12:31
в ответ на сообщение Мария Скоробогатова от 8 декабря 2021, 11:32
Здравствуйте, 23 декабря.
8 декабря 2021, 12:31 Ответить
top4ukpro111 20 декабря 2021, 16:52
Оценка
Добрый день а в какое время начинается фильм?
20 декабря 2021, 16:52 Ответить
Киноафиша.инфо 21 декабря 2021, 09:03
в ответ на сообщение top4ukpro111 от 20 декабря 2021, 16:52
Здравствуйте, сеансы в каком кинотеатре вас интересуют?
21 декабря 2021, 09:03 Ответить
User 23 декабря 2021, 17:25
Оценка
По сравнению с предыдущими не очень. Зачем жар-птицу сделали с лицом бородатого Киркорова ?
23 декабря 2021, 17:25 Ответить
monetkald 23 декабря 2021, 18:57
Оценка
Классный фильм! Смотрела с большим удовольствием! Актеры супер!👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻
23 декабря 2021, 18:57 Ответить
delana555 24 декабря 2021, 13:12
Оценка
Классный фильм! Понравился больше чем предыдущие части👍
24 декабря 2021, 13:12 Ответить
Анна Семенова 25 декабря 2021, 10:16
Оценка
Просто супер👍👍👍👍
25 декабря 2021, 10:16 Ответить
Мария Мордовина 25 декабря 2021, 18:18
А до кокого будет числа идти в кино?
25 декабря 2021, 18:18 Ответить
User 25 декабря 2021, 19:11
Оценка
Отличный фильм
25 декабря 2021, 19:11 Ответить
Иван Мартынов 25 декабря 2021, 19:47
Оценка
Супер фильм, смотрел с любимой женой, смотрится на одном дыхании!) Рекомендуем к просмотру!)
25 декабря 2021, 19:47 Ответить
Елена Кузнецова (Комолова) 26 декабря 2021, 10:04
Фильм понравился. Не хуже чем предыдущие серии. Сюжет про почту это огонь. Рекомендую для семейного просмотра с детьми.
26 декабря 2021, 10:04 Ответить
glebgryadkin 26 декабря 2021, 20:11
Оценка
Самый унылый фильм серии. В сравнении с первым фильмом день и ночь. Сценаристы сдулись, настолько, что Галине приходится несколько минут объяснять события. Если снимут продолжение, в кино не пойду.
26 декабря 2021, 20:11 Ответить
kirsanovsasha0 27 декабря 2021, 03:48
Оценка
Сюжет слишком быстро развивается, некоторые моменты не поддаются никакой логике даже с присутствием колдовства в фильме\n\nФильм на раз для любителей русской культуры
27 декабря 2021, 03:48 Ответить
skvorcovaop81 27 декабря 2021, 13:47
Оценка
Отличный фильм! Не жалко денег. Из зала вышла в хорошем настроении. Всём советую!
27 декабря 2021, 13:47 Ответить
User 28 декабря 2021, 15:21
Оценка
Очень скучный фильм. Не удивил(
28 декабря 2021, 15:21 Ответить
Lanin163 29 декабря 2021, 12:19
Оценка
Кинематограф и автомобили в России находятся на одном уровне...\nКак бы сняли, как бы спец. Эффекты, как бы кино, но не дотягивает до уровня Европы. Кино на разок. Человек паук на голову выше
29 декабря 2021, 12:19 Ответить
gridneva2804 30 декабря 2021, 17:35
Оценка
Я осталась довольна
30 декабря 2021, 17:35 Ответить
Olga Smirnova 31 декабря 2021, 17:08
Оценка
Хороший сборник русских сказок в одном фильме, сделали в духе первого \"Богатыря\". Не разочаровал.
31 декабря 2021, 17:08 Ответить
Ekaterina Demyanenko 1 января 2022, 19:59
Оценка
Полная хрень... Очень пожалели, что 1января пошли.
1 января 2022, 19:59 Ответить
yurov-dmitrii 2 января 2022, 12:52
Оценка
Фильм перестаёт быть интересным, в тот момент когда появляется лицо Киркорова
2 января 2022, 12:52 Ответить
yurov-dmitrii 2 января 2022, 12:56
Оценка
Как только появляется Киркоров, пропадает атмосфера волшебства и сказки. Испортили всё его появлением.
2 января 2022, 12:56 Ответить
User 2 января 2022, 21:02
Оценка
Хрень полная, не тратьте время
2 января 2022, 21:02 Ответить
Наталия Петряшова 2 января 2022, 22:56
Оценка
Понравился фильм. Яркий, динамичный, с юмором. Игра артистов тоже вдохновила. Конечно, не сказки А. Роу, но посмотрела с удовольствием!
2 января 2022, 22:56 Ответить
User 3 января 2022, 07:35
Оценка
Суперский фильм, легкий, зрелищный! Больше понравился, чем два предыдущих
3 января 2022, 07:35 Ответить
Софья Голованова 3 января 2022, 22:01
Оценка
Фильм, лично мне, очень понравился. Несмотря на множество отрицательных отзывов
3 января 2022, 22:01 Ответить
pkondrashov 5 января 2022, 06:21
Оценка
1. Сюжет фильма - полнейший бред.
2. Возрастное ограничение написано 6+ это ложь, минимум 14+. Пришли с сыном 6 лет, половину фильма он закрывал руками глаза потому что страшно. Отрубленные говорящие головы, чёрные глаза, чёрный демон из чёрного болота, бесконечная чёрная магия, страшные образы других персонажей и всё под громкую леденящую душу музыку.

Есть лишнее время и деньги - можете потратить их на ЭТО, но упаси Господи вести туда детей, пожалейте их психику.
5 января 2022, 06:21 Ответить
istomina.olesya1994 5 января 2022, 13:42
Оценка
Слишком наиграно. Первые части были лучше. Ребенку понравилось
5 января 2022, 13:42 Ответить
kat.nata.nastia 5 января 2022, 16:04
По мне дак эта часть на 4-ку .Поосто ожидала чего-то большего. С детьми можно сходить.
5 января 2022, 16:04 Ответить
ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:19
Оценка
Опять Бурунов снимается во всяком 💩🤦🏼‍♀️
5 января 2022, 16:19 Ответить
Станислав Ян 6 января 2022, 12:29
Оценка
Когда действия происходили в мире сказок было интереснее.
6 января 2022, 12:29 Ответить
isanisimov 7 января 2022, 12:25
Оценка
Супер
7 января 2022, 12:25 Ответить
maysan0811 8 января 2022, 09:24
Оценка
Ожидали большего
8 января 2022, 09:24 Ответить
User 8 января 2022, 14:15
Оценка
Фильм на раз. Но ребенку очень понравился
8 января 2022, 14:15 Ответить
sanek.rysev2010 9 января 2022, 22:29
в ответ на сообщение Софья Голованова от 3 января 2022, 22:01
Накручченный клиент). Я только что смотрел отзывы на человека паука:нет пути домой, там она де писала и там был похожий комментарий
9 января 2022, 22:29 Ответить
User 11 января 2022, 17:49
Оценка
Очень понравилось то, что было связь с нашим миром, особенно то, как обыграли шутки про родственников с села. В целом, рекомендую.
11 января 2022, 17:49 Ответить
tanyakis 12 января 2022, 22:36
Оценка
Ходила на фильм с ребёнком и нам он понравился. Повторюсь, что фрагмент с почтой очень понравился.👍 Вот только жаль, что пропустила предыдущие серии и названия не знаю, а то бы посмотрела бы с удовольствием все серии.
12 января 2022, 22:36 Ответить
Никита Корепанов 13 января 2022, 09:47
Оценка
Фильм полная скукота
13 января 2022, 09:47 Ответить
User 13 января 2022, 11:53
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 8 декабря 2021, 12:31
Оценка
Спасибо!
13 января 2022, 11:53 Ответить
User 13 января 2022, 19:27
Оценка
че по сюжету….(
13 января 2022, 19:27 Ответить
viktor18081 15 января 2022, 20:46
Оценка
Хороший семейный фильм. Юмор, сюжет, актёры подобраны отлично.
15 января 2022, 20:46 Ответить
Руслан Васильев 16 января 2022, 14:51
Оценка
Самый ужасный фильм.
- Нелепый Киркоров в роли Жар-Петуха. Хотя наверное в фильме он просто себя играл;
- Сюжет нелепый, натянутый ... желание притянуть русские народные сказки к современным реалиям;
- Гарик Харламов в роли колобка с юмором не к месту;
- Бурунов как всегда на высоте, но лучше бы не портил карму появлением в таких фильмах;
- А игра главного героя как была на уровне ситкомов, так и осталась, непонятно зачем его в массы продвигают;
Не советую тратить время и тем более деньги.
16 января 2022, 14:51 Ответить
melkor4 17 января 2022, 13:58
Оценка
Ходил с дочкой 7лет, мне фильм понравился в целом, однако концовка тяжеловата для дочери оказалась, настолько, что она начала плакать в зале, мне кажется для рейтинга 6+ все же нужно избегать через чур драматичного закручивания сюжета.
17 января 2022, 13:58 Ответить
alfiya7163 22 января 2022, 16:32
Оценка
Фильм понравился, особенно как высмеяли Почту России👍
Но концовка 👎большой минус...
22 января 2022, 16:32 Ответить
Екатерина Гончарова 28 января 2022, 08:23
Оценка
Очень понравился, добрый со смыслом, эта часть лучше предыдущих, можно смотреть с детьми👍👍👍
28 января 2022, 08:23 Ответить
уля немакина 29 января 2022, 19:56
Оценка
Очень крутой фильм, я даже слезинку пустила
29 января 2022, 19:56 Ответить
magal.balentina 13 апреля 2022, 20:22
Оценка
Классно
13 апреля 2022, 20:22 Ответить
Арина Тагильцева 15 апреля 2022, 04:32
Оценка
Прикольно, интересно
15 апреля 2022, 04:32 Ответить
pnovotorceva 16 апреля 2022, 22:43
Оценка
фильм вау
16 апреля 2022, 22:43 Ответить
Милашная-Девка Пермякова 28 июня 2022, 18:44
Оценка
Мне очень нравится. Интересный фильм, всём советую! \n
28 июня 2022, 18:44 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 20 комментариев
Сквозь время
Сквозь время 24 комментария
В поисках снежного барса
В поисках снежного барса 2 комментария
Флэш
Флэш 8 комментариев
Вызов
Вызов 285 комментариев
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень 1 комментарий
Король неба
Король неба 60 комментариев
Герои волшебного леса
Герои волшебного леса 2 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 85 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 79 комментариев
Дыхание
Дыхание 1 комментарий
Хроники панголинов
Хроники панголинов 3 комментария
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки 36 комментариев
Стоп-слово
Стоп-слово 6 комментариев
Не время умирать
Не время умирать 28 комментариев
Возрожденные
Возрожденные 6 комментариев
Снегирь
Снегирь 17 комментариев
Рожденные в СССР: 35 лет 13 комментариев
Русалочка
Русалочка 17 комментариев
Синий Жук
Синий Жук 3 комментария
Паралимпиец
Паралимпиец 20 комментариев
Заклятье. Дом тьмы
Заклятье. Дом тьмы 3 комментария
Переводчик
Переводчик 49 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 48 комментариев
Уикенд с батей
Уикенд с батей 7 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 3 комментария
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 7 комментариев
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна
Питомец Юрского периода. Утраченная тайна 2 комментария
Мегалодон
Мегалодон 25 комментариев
Киты: Стражи планеты
Киты: Стражи планеты 2 комментария
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо 26 комментариев
Девушка, подающая надежды
Девушка, подающая надежды 3 комментария
Зверопой 2
Зверопой 2 19 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 17 комментариев
Солнце на вкус
Солнце на вкус 7 комментариев
Мать Тереза
Мать Тереза 2 комментария
Барби
Барби 10 комментариев
Чёрный клевер: Меч короля магов
Чёрный клевер: Меч короля магов 8 комментариев
Небо
Небо 27 комментариев
Мой любимый враг
Мой любимый враг 3 комментария
Холоп
Холоп 96 комментариев
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 16 комментариев
Майор Гром: Чумной Доктор
Майор Гром: Чумной Доктор 28 комментариев
Гравитация
Гравитация 28 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 5 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 59 комментариев
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов 2 комментария
В ожидании Дали
В ожидании Дали 1 комментарий
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти 23 комментария
Бугимен 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)
Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР
Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше