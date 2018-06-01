Наша рецензия

Ротвейлер Макс находится на службе в полиции. Гордый пес, упивающийся своим одиночеством и независимостью от человека, привык работать один. Но все меняется. Макс вынужден сотрудничать с агентом ФБР Фрэнком (Уилл Арнетт) в деле о похищении детеныша панды. Малыша выкрали из зоопарка, он напуган и тоскует по маме. Макс готов пойти на все, чтобы спасти кроху ‒ даже принять участие в выставке собак. Собственно, Фрэнк ему и понадобился только для того, чтобы проникнуть на одну из самых престижных…