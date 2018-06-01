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Псы под прикрытием Псы под прикрытием
Киноафиша Фильмы Псы под прикрытием Отзывы о фильме «Псы под прикрытием»
Show Dogs Псы под прикрытием 2018 / США / Великобритания
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Псы под прикрытием»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ротвейлер Макс находится на службе в полиции. Гордый пес, упивающийся своим одиночеством и независимостью от человека, привык работать один. Но все меняется. Макс вынужден сотрудничать с агентом ФБР Фрэнком (Уилл Арнетт) в деле о похищении детеныша панды. Малыша выкрали из зоопарка, он напуган и тоскует по маме. Макс готов пойти на все, чтобы спасти кроху ‒ даже принять участие в выставке собак. Собственно, Фрэнк ему и понадобился только для того, чтобы проникнуть на одну из самых престижных…

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Татьяна Казанцева 1 июня 2018, 07:08
Фиалка
1 июня 2018, 07:08 Ответить
Алексей Куликов 15 июня 2018, 18:31
Фильм крутой ходил вместе с младшим братом ему очень понравилось
15 июня 2018, 18:31 Ответить
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