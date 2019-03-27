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Папа, сдохни Папа, сдохни
Киноафиша Фильмы Папа, сдохни Отзывы о фильме «Папа, сдохни»
Папа, сдохни 2018 / Россия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Папа, сдохни»

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Матвей (короткая стрижка, худи с логотипом Бэтмена, пронзительные глаза) мнётся на лестничной клетке перед закрытой дверью и никак не решается нажать на кнопку звонка. Его можно понять: за спиной Матвей прячет молоток, которым хочет убить оперативника Андрея, отца своей девушки Ольги. Но Андрей не лыком шит. У него много врагов, а также один большой секрет. Если он вскроется, будут проблемы со старым другом. Визит Матвея в квартиру с зелёными стенами обращается в схватку двух мужчин с участием…

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Денис Тихомиров 27 марта 2019, 06:14
Как вообще можно было так фильм назвать
27 марта 2019, 06:14 Ответить
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