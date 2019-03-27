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Матвей (короткая стрижка, худи с логотипом Бэтмена, пронзительные глаза) мнётся на лестничной клетке перед закрытой дверью и никак не решается нажать на кнопку звонка. Его можно понять: за спиной Матвей прячет молоток, которым хочет убить оперативника Андрея, отца своей девушки Ольги. Но Андрей не лыком шит. У него много врагов, а также один большой секрет. Если он вскроется, будут проблемы со старым другом. Визит Матвея в квартиру с зелёными стенами обращается в схватку двух мужчин с участием…