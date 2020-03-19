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Елена Шевченко

Елена Шевченко
Елена Шевченко
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Дата рождения
23 октября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Новосибирск, СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Елены Шевченко

Елена Шевченко родилась 23 октября 1964 года в Новосибирске.

В юности, посещая младшего брата в клинике, девушка случайно наткнулась на объявление о наборе студентов в театральное училище. Лена выдержала вступительное испытание и была зачислена на первый курс. Позже она встретит там своего будущего супруга Владимира Машкова, от которого родит дочь. Вместе пара уедет покорять Москву.

В 1991 году Елена дебютировала на большом экране сразу в двух картинах – мелодраме «Черное и белое» и триллере «Армавир».

Одной из самых запоминающихся ролей, воплощенных Шевченко в кино, стала учительница Настя в «Сироте Казанской» режиссера Владимира Машкова. К моменту съемок фильма актеры уже развелись, но им удалось остаться в хороших отношениях. Картина собрала по-настоящему звездный состав актеров, в числе которых были Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев Дуров. Фильм полюбился зрителям и вошел в обязательную новогоднюю телепрограмму на долгие годы.

В 1990-е годы она во второй раз вышла замуж за выпускника ГИТИСа Игоря Лебедева, от которого родила двух сыновей.

Несмотря на активную деятельность в кинематографе, Елена Шевченко не оставила сцену и продолжает играть в театре Сергея Проханова.

Дочь от первого брака Мария Машкова тоже увлеклась киноиндустрией, вместе с матерью она снялась в фильме «Мама, не горюй».

Интересные факты о Елене Шевченко
  • Когда юную Лену Шевченко зачислили на первый курс театрального училища, она даже не успела закончить среднюю школу. Но приемной комиссии так запомнилась подающая надежды абитуриентка, что они согласились принять ее без аттестата;
  • Пока Лена ехала на вступительные в театральное училище, она упала и разодрала в кровь колени. Но даже это не помешало девушке очаровать экзаменаторов;
  • Бабушка Шевченко работала билетершей в новосибирском ТЮЗе, поэтому Лена с детства знала весь репертуар театра наизусть;
  • Мать Елены была историком, и какое-то время Шевченко собиралась пойти по ее стопам и связать карьеру с историей.
Фильмография Елены Шевченко
Папа, сдохни
Папа, сдохни
комедия 2018, Россия
6.0
За встречу
За встречу
драма 2014, Россия
0.0
Арифметика подлости
Арифметика подлости
драма, мелодрама 2011, Россия / Украина
4.0
Чужие души
Чужие души
криминал, драма 2009, Россия
4.0
Арфа для любимой
Арфа для любимой
мелодрама 2008, Украина
5.0
Уроки обольщения
Уроки обольщения
мелодрама 2008, Россия
5.0
Третий лишний
Третий лишний
драма, триллер 2007, Украина
6.0
День выборов
День выборов
комедия 2007, Россия
7.0
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19 марта 2020 11:45
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