Елена Шевченко родилась 23 октября 1964 года в Новосибирске.

В юности, посещая младшего брата в клинике, девушка случайно наткнулась на объявление о наборе студентов в театральное училище. Лена выдержала вступительное испытание и была зачислена на первый курс. Позже она встретит там своего будущего супруга Владимира Машкова, от которого родит дочь. Вместе пара уедет покорять Москву.

В 1991 году Елена дебютировала на большом экране сразу в двух картинах – мелодраме «Черное и белое» и триллере «Армавир».

Одной из самых запоминающихся ролей, воплощенных Шевченко в кино, стала учительница Настя в «Сироте Казанской» режиссера Владимира Машкова. К моменту съемок фильма актеры уже развелись, но им удалось остаться в хороших отношениях. Картина собрала по-настоящему звездный состав актеров, в числе которых были Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев Дуров. Фильм полюбился зрителям и вошел в обязательную новогоднюю телепрограмму на долгие годы.

В 1990-е годы она во второй раз вышла замуж за выпускника ГИТИСа Игоря Лебедева, от которого родила двух сыновей.

Несмотря на активную деятельность в кинематографе, Елена Шевченко не оставила сцену и продолжает играть в театре Сергея Проханова.

Дочь от первого брака Мария Машкова тоже увлеклась киноиндустрией, вместе с матерью она снялась в фильме «Мама, не горюй».