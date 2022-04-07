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Кирилл Соколов
Кирилл Соколов
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Кирилл Соколов
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Дата рождения
9 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кирилла Соколова
Родился 9 июня 1989 года. Санкт-Петербург, Россия.
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Фильмография Кирилла Соколова
Оторви и выбрось
драма
2021, Россия
0.0
Папа, сдохни
комедия
2018, Россия
6.0
Огонь
короткометражный, боевик, драма, комедия
2015, Россия
5.0
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7 апреля 2022 11:27
Властная бабуля охотится за дочкой и внучкой в трейлере российской комедии «Оторви и выбрось»
Постановкой занимался автор черной комедии «Папа, сдохни».
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21 декабря 2021 11:05
«Кинотавр» – это немного подвиг: показ короткометражек и открытие основного конкурса
С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Рассказываем самое главное о втором и третьем конкурсных днях и делимся впечатлениями от нововведений.
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22 сентября 2021 18:34
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