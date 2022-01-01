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Василий Копейкин
Василий Копейкин
О персоне
Фильмография
Василий Копейкин
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Дата рождения
5 января 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Шелехов, Россия
Рост
172 см
Биография Василия Копейкина
Родился 5 января 1993 года. Шелехов, Россия.
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Фильмография Василия Копейкина
Вечный холод
боевик, триллер, фэнтези
2015, Россия
0.0
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