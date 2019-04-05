«Папа, сдохни»: Рецензия Киноафиши

Матвей (короткая стрижка, худи с логотипом Бэтмена, пронзительные глаза) мнётся на лестничной клетке перед закрытой дверью и никак не решается нажать на кнопку звонка. Его можно понять: за спиной Матвей прячет молоток, которым хочет убить оперативника Андрея, отца своей девушки Ольги. Но Андрей не лыком шит. У него много врагов, а также один большой секрет. Если он вскроется, будут проблемы со старым другом. Визит Матвея в квартиру с зелёными стенами обращается в схватку двух мужчин с участием телевизора и прочих подручных средств.

Когда с экрана фонтанирует кровь, принято приписывать режиссёру любовь к фильмам Квентина Тарантино. Но постановщик «Криминального чтива», как известно, черпал вдохновение в азиатских боевиках, которые смотрел, пока работал в видеосалоне. Режиссёр «Папа, сдохни» Кирилл Соколов по образованию физик, но с восьми лет мечтал снять фильм и усердно штудировал самые разные картины, чтобы понять, как это всё работает. В итоге его полнометражный дебют получился без пяти минут идеальным мэйнстримом, которого так не хватает российскому прокату.

«Папа, сдохни»

Здесь нет милитаристской пропаганды, нет заумных и затянутых сцен (окей, пара есть, но это не проблема), нет дурацкого юмора и медийных звёзд. Несмотря на абсурдные ситуации, актёры не хлопают лицами и тонко реагируют на происходящее (следить за тем, чтобы отечественные актёры не переигрывали — должно быть, непростая работа для начинающего режиссёра). «Папа, сдохни» — какое-то совершенно не российское кино, которое чудом оказалось в производстве.

В чём-то фильм схож с вестернами. О главном герое мы ничего не знаем, лишь подозреваем, что у него обострённое чувство справедливости. Александр Кузнецов, играющий Матвея, как и положено ковбою-одиночке, не произносит много слов, а большую часть фильма проводит в наручниках в ванной, истекая кровью, или сидя на диване в окружении натурального gorefest'а. Соколов расплёскивает по квартире лысого опера (отличный Виталий Хаев) вёдра крови, порой она даже шуршит, как дождь, а иногда тяжёлой каплей отделяется от поверхности. Это всё несерьёзно, это как в мультиках Текса Эйвери и в корейских (тайских) боевиках. Но благодаря абсолютно несерьёзной упаковке, «Папа» затрагивает важную тему дисфункциональной семьи, которую так любят показывать в тяжелосмотрибельных драмах.

«Папа, сдохни»

Ольга (Евгения Крегжде) называет себя жертвой насилия и просит бойфренда отомстить. И тот, будучи хорошим человеком, решается на плохой поступок (к слову, это полностью дистанцирует его от Раскольникова, с которым Матвея любят сравнивать некоторые критики). Но вместе с этим он вляпывается в атмосферу полного непонимания, царящую в семье Андрея. Жена Андрея Наташа (Елена Шевченко) — забитое существо, не имеющее своего мнения. Дочь готова убить за деньги. Сам Андрей, не моргнув глазом, совершает подлость по отношению к другу (потом льёт крокодиловы слёзы, но нам его не жалко). Здесь нет хороших людей, как в вестернах, музыка из которых порой прослушивается в кадре.

«Папа, сдохни» решён в комплиментарной цветовой схеме: тёплый красный противопоставляется холодному зелёному. Мы видели такое в фильмах Жан-Пьера Жёне и Гаспара Ноэ, видели у Хичкока, который любил символизм этих оттенков (красный — опасность, зелёный — зависть). Операторская работа Дмитрия Улюкаева, снимавшего «Страну ОЗ» для Василия Сигарева, идеально подходит для режиссуры Соколова, который свой следующий фильм, роуд-муви «Без оглядки», будет также снимать с ним.

«Папа, сдохни»

«Папа» не может похвастаться большим бюджетом, но благодаря нарративным и визуальным находкам смотрится как крепкий голливудский фильм. Это очень камерное кино, не дающее зрителю городской панорамы (иногда даже задумываешься: а в каком городе вообще происходит действие? Но сразу же находишь ответ: это несущественно). Герои редко покидают пределы квартиры опера, раны не реалистичны (потому и не пугают), каждое ружьё стреляет, иногда буквально. У режиссёра мало средств, но он ими пользуется по полной программе.

Наконец, «Папа, сдохни» — редкий образец отечественного фильма, в котором не стыдно за текст («25 лет, а молотка своего нет!») — так просто и так цинично у нас давно не выражались. Соколов лично писал сценарий, доводил его до ума несколько лет. Он же делал раскадровки к фильму, что, как оказывается, в российском кинопроме редкость. Иными словами — это полностью иностранный подход к работе. Конечно, кое-что можно было точно так же по-западному сократить, благо действия с избытком. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Наблюдать за появлением новых талантов очень интересно. Главное — не спугнуть.

Татьяна Шорохова