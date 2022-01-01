Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье: 13-й этаж"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Бриджит Нильсен
Brigitte Nielsen
Киноафиша
Персоны
Бриджит Нильсен
Бриджит Нильсен
Brigitte Nielsen
Дата рождения
15 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Рёдовре, Дания
Рост
185 см
Популярные фильмы
Рыжая Соня
(1985)
7.909091
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
(1987)
7.909091
Крид 2
(2018)
7.793103
Фильмография Бриджит Нильсен
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Спорт
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2018
2011
1987
1986
1985
Все
6
Фильмы
6
Актриса
6
7.8
Крид 2
Creed 2
спорт, драма, боевик
2018, США
Смотреть за 1 ₽
7.7
Ронал-варвар 3D
Ronal barbaren
анимация
2011, Дания
Смотреть за 1 ₽
7.9
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
Beverly Hills Cop II
триллер, комедия, боевик
1987, США
Смотреть за 1 ₽
6.8
Кобра
Cobra
триллер, боевик
1986, США
7.9
Рыжая Соня
Red sonja
приключения, боевик, фэнтези
1985, США / Нидерланды
Смотреть за 1 ₽
7.7
Рокки 4
Rocky IV
спорт, боевик
1985, США
Смотреть за 1 ₽
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали