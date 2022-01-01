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Бриджит Нильсен
Бриджит Нильсен Brigitte Nielsen
Киноафиша Персоны Бриджит Нильсен

Бриджит Нильсен

Brigitte Nielsen

Дата рождения
15 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Рёдовре, Дания
Рост
185 см

Популярные фильмы

Рыжая Соня
Рыжая Соня (1985)
7.909091
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 (1987)
7.909091
Крид 2
Крид 2 (2018)
7.793103

Фильмография Бриджит Нильсен

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Актриса 6
Крид 2 7.8
Крид 2 Creed 2
спорт, драма, боевик 2018, США
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Ронал-варвар 3D 7.7
Ронал-варвар 3D Ronal barbaren
анимация 2011, Дания
Смотреть за 1 ₽
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 7.9
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 Beverly Hills Cop II
триллер, комедия, боевик 1987, США
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Кобра 6.8
Кобра Cobra
триллер, боевик 1986, США
Рыжая Соня 7.9
Рыжая Соня Red sonja
приключения, боевик, фэнтези 1985, США / Нидерланды
Смотреть за 1 ₽
Рокки 4 7.7
Рокки 4 Rocky IV
спорт, боевик 1985, США
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