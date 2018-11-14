Country
USA
Runtime
2 hours 10 minutes
Production year
2018
Online premiere
25 January 2019
World premiere
14 November 2018
Release date
|10 January 2019
|Russia
| КАРО Премьер
|16+
|6 December 2018
|Australia
|
|
|24 January 2019
|Brazil
|
|
|22 November 2018
|Czechia
|
|
|20 December 2018
|Denmark
|
|
|4 January 2019
|Estonia
|
|
|23 November 2018
|Finland
|
|16
|9 January 2019
|France
|
|
|24 January 2019
|Germany
|
|
|30 November 2018
|Great Britain
|
|
|29 November 2018
|Greece
|
|
|10 January 2019
|Hong Kong
|
|
|3 January 2019
|Hungary
|
|
|30 November 2018
|Ireland
|
|
|22 November 2018
|Israel
|
|
|24 January 2019
|Italy
|
|
|11 January 2019
|Japan
|
|
|21 November 2018
|Latvia
|
|
|4 January 2019
|Lithuania
|
|
|10 January 2019
|Netherlands
|
|
|7 December 2018
|Norway
|
|
|23 November 2018
|Poland
|
|
|27 December 2018
|Portugal
|
|
|22 November 2018
|Singapore
|
|
|22 November 2018
|Slovakia
|
|
|14 March 2019
|Slovenia
|
|
|21 February 2019
|South Korea
|
|
|25 January 2019
|Spain
|
|
|23 November 2018
|Sweden
|
|
|9 January 2019
|Switzerland
|
|
|11 January 2019
|Turkey
|
|
|21 November 2018
|USA
|
|
|24 January 2019
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$50,000,000
Worldwide Gross
$214,215,889
Production
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Warner Bros., New Line Cinema
Also known as
Creed II, Creed II: Defendiendo el legado, Creed 2, Krid 2, Creed 2: Efsane Yükseliyor, Creed II: Rocky's Legacy, Creed II., Creed II. La leyenda de Rocky, Krydas II: Kylanti legenda, Qridi 2, Tay Đấm Huyền Thoại 2, Крид 2, Крийд 2, Крід II: Спадок Роккі Бальбоа, كريد II, 크리드 2, クリード 炎の宿敵, 金牌拳手：父仇