Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Creed II
Poster of Creed II
Poster of Creed II
Poster of Creed II
Poster of Creed II
Poster of Creed II
Poster of Creed II
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.1
Rate
7 posters
Kinoafisha Films Creed II

Creed II

Creed 2 18+
Напомним о выходе в прокат
Creed II - trailer in russian
Creed II  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2018
Online premiere 25 January 2019
World premiere 14 November 2018
Release date
10 January 2019 Russia КАРО Премьер 16+
6 December 2018 Australia
24 January 2019 Brazil
22 November 2018 Czechia
20 December 2018 Denmark
4 January 2019 Estonia
23 November 2018 Finland 16
9 January 2019 France
24 January 2019 Germany
30 November 2018 Great Britain
29 November 2018 Greece
10 January 2019 Hong Kong
3 January 2019 Hungary
30 November 2018 Ireland
22 November 2018 Israel
24 January 2019 Italy
11 January 2019 Japan
21 November 2018 Latvia
4 January 2019 Lithuania
10 January 2019 Netherlands
7 December 2018 Norway
23 November 2018 Poland
27 December 2018 Portugal
22 November 2018 Singapore
22 November 2018 Slovakia
14 March 2019 Slovenia
21 February 2019 South Korea
25 January 2019 Spain
23 November 2018 Sweden
9 January 2019 Switzerland
11 January 2019 Turkey
21 November 2018 USA
24 January 2019 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $214,215,889
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Warner Bros., New Line Cinema
Also known as
Creed II, Creed II: Defendiendo el legado, Creed 2, Krid 2, Creed 2: Efsane Yükseliyor, Creed II: Rocky's Legacy, Creed II., Creed II. La leyenda de Rocky, Krydas II: Kylanti legenda, Qridi 2, Tay Đấm Huyền Thoại 2, Крид 2, Крийд 2, Крід II: Спадок Роккі Бальбоа, كريد II, 크리드 2, クリード　炎の宿敵, 金牌拳手：父仇
Director
Steven Caple Jr.
Steven Caple Jr.
Cast
Dolph Lundgren
Dolph Lundgren
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan
Florian Munteanu
Florian Munteanu
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Tessa Thompson
Tessa Thompson
Cast and Crew
Similar films for Creed II
Creed 7.6
Creed (2015)
Rocky Balboa 7.3
Rocky Balboa (2006)
Rocky IV 7.3
Rocky IV (1985)
Rocky V 5.2
Rocky V (1990)
Creed III 7.3
Creed III (2023)
Rocky II 7.9
Rocky II (1979)
Rambo: First Blood Part II 7.3
Rambo: First Blood Part II (1985)
Rocky III 7.0
Rocky III (1982)
Southpaw 7.3
Southpaw (2015)
Fruitvale Station 7.7
Fruitvale Station (2013)
Rambo 7.3
Rambo (2007)
Rocky 8.1
Rocky (1976)
Film in Collections
Underground Fighting Films Underground Fighting Films
Films about Boxing Films about Boxing
American Sports Films American Sports Films

Film rating

7.5
Rate 60 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1016
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Евгения Мосунова 11 January 2019, 21:00
Очень классный 😱
Playground-x 22 January 2019, 19:21
Потрясающий фильм!!! 5+!!! Особенно понравился и сам бой Драго с Кридом сначала Драго его удары в ребра и в челюсть в первом поединке, он его… Read more…
Film Trailers All trailers
Creed II - trailer in russian
Creed II Trailer in russian
Creed II - trailer
Creed II Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Creed II
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more