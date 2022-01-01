В каком порядке смотреть все части фильма «Рокки»

«Рокки», 1976

Картина рассказывает о восхождении знаменитого боксера. Рокки Бальбоа, обычных охранник из Филадельфии, мечтает стать чемпионом. Днем он работает, а по ночам усердно тренируется. Однажды в город приезжает, чтобы провести бой, боксер Крид – чемпион мира. Но его противник из-за травмы отменяет состязание. Чемпион принимает решение о поединке с одним из местных боксеров, и Рокки выпадает шанс показать себя. Фильм получил три «Оскара», «Золотой глобус» и другие награды.

«Рокки 2», 1979

Бальбоа восстанавливается после проигранного чемпиону боя. Аполло Крид, несмотря на свою победу, хочет провести еще один поединок, но Рокки отказывается из-за риска ослепнуть. Он хочет уйти из спорта и жить спокойно. Мужчина женится, покупает новое жилье и машину. Но из-за отсутствия образования он не может найти нормальную работу, а Аполло не перестает требовать повторного боя. Получится ли у Рокки достаточно хорошо подготовиться, чтобы противостоять сильнейшему противнику?

«Рокки 3», 1982

Нищета и отчаянные попытки найти работу остались далеко позади для Рокки. Теперь он – мировой чемпион и национальный герой, у которого нет отбоя от предложений: от съемок в рекламных роликах до участия в телевизионном шоу. Бальбоа получил все, что хотел, и собирается оставить спорт, но боксер Джеймс Лэнг бросает вызов титулованному боксеру. Если Рокки откажется или проиграет – это станет для него позором.

«Рокки 4», 1985

В Америку приезжает советский спортсмен Иван Драго, чтобы вызвать на бой Рокки Бальбоа, но в итоге в поединке участвует Аполло Крид. Он ушел из бокса несколько лет назад, но все еще хочет показать свой уровень. Увы, поединок с Драго оказывается для Крида смертельным. Рокки должен отомстить за погибшего друга. Он отправляется в российскую столицу, чтобы вызвать Ивана на бой.

«Рокки 5», 1990

Бальбоа возвращается в Америку, где незамедлительно получает от агента Дюка предложение участвовать во Всемирном чемпионате против молодого бойца Кейна. Эдриан, жена Рокки, против: ее мужу уже не требуется что-то доказывать. Тем временем семья неожиданно попадает в сложную финансовую ситуацию. Бальбоа перебираются в старый район, где Рокки начинает тренировать молодых боксеров. Один из подопечных, Томми – становится надеждой для него и для настойчивого Дюка.

«Рокки Бальбоа», 2006

Главный герой уже давно отошел от спорта. Он владеет итальянским ресторанчиком и рассказывает гостям истории из своей насыщенной жизни. Эдриан умерла, а с сыном у бывшего боксера напряженные отношения. Рокки тоскует по былым заслугам и хочет показать миру, что еще способен побеждать. Пришло время в очередной раз выйти на ринг.

«Крид: Наследие Рокки», 2015

Продолжение франшизы о знаменитом Рокки разворачивается вокруг сына Аполло. Младший Крид никогда не питал страсти к боксу, и его родственников устраивал этот выбор. Но талант, заложенный в юношу природой, заставляют его начать тернистый путь к спортивным достижениям. Только один тренер может помочь парню стать настоящим победителем. Но захочет ли легендарный Бальбоа быть наставником для бойца?

«Крид 2», 2018

Адонис Крид – успешный потомственный боксер. Он получает вызов от опасного противника – Виктора Драго. Адонису предстоит драться с сыном человека, убившего Крида-старшего на ринге. Ради этого боя боксер ставит на карту все, что у него есть: благополучие, семью и жизнь. Рокки Бальбоа категорически против поединка, но, несмотря на увещевания тренера, боец принимает вызов.