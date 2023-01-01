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Creed 2 Крид 2 2018 / США
7.4 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Крид 2, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Кейпл мл. Стивен Кейпл мл. Steven Caple Jr.
В ролях
Дольф Лундгрен Дольф Лундгрен Dolph Lundgren Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Michael B. Jordan Флориан Мунтиану Флориан Мунтиану Florian Munteanu Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Тесса Томпсон Тесса Томпсон Tessa Thompson Бриджит Нильсен Бриджит Нильсен Brigitte Nielsen
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