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Рокки 3 Рокки 3
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Rocky III

Рокки 3, 1982

1982 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Одержав сокрушительную победу над Аполло Кридом, Рокки купается в лучах славы. Его окружает роскошь и престиж. Он с легкостью разделывается со всеми претендентами на его чемпионский пояс. Гонорары велики, а тренировки непродолжительны, и в результате Рокки начинает терять свою знаменитую скорость и точность.

Плюс ко всему сказываются старые травмы — все-таки он пропускал слишком много ударов по голове. В итоге, когда на ринге появляется молодой непробиваемый, подобный урагану, боксер по имени Клаббер, Рокки оказывается неспособным выдержать его сокрушительные удары и падает мертвым грузом.

После такого позора от него отворачиваются все, кроме бывшего врага, а теперь товарища по несчастью Аполло Крида.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 28 мая 1982
Премьера в мире 28 мая 1982
Возраст 16+
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Талия Шайр
Берт Янг
Карл Уэзерс
Карл Уэзерс
Тони Бертон
Все актеры и съемочная группа
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Рокки 3
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Драма о взрослении «Однажды на Статен-Айленд» с Наоми Уоттс и Фрэнком Грилло выйдет уже в этом месяце Картина является проектом мечты создателя «Судной ночи». 
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14 сентября 2021 14:38
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