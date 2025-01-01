Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Подборки фильмов
Подборки сериалов
В прокате
Подборки спектаклей
Подборки концертов
Киноафиша
Подборки
Все части фильма "Полицейский с Рублевки"
Все части фильма "Полицейский с Рублевки"
Все
2
Фильтр
По году
Сбросить
По году
По рейтингу
По названию
Скрыть
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия
2019, Россия
6.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Сбросить
Жанр
Все
Комедия
Драма
Криминал
Страна
Все
Россия
Год
Все
2010-2019
Скрыть
Поделиться подборкой
Выбор редакции
Не только «Ворон»: 7 шедевров готического кино
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году
Актер в кресле режиссера: 6 дебютов этого года
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667