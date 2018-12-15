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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Киноафиша Фильмы Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Отзывы о фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2018 / Россия
7.9 Оцените
302 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Подходит к концу 2018-й, а значит наступает время подводить итоги года. Для отделения полиции «Барвиха Северное» эти итоги могут стать не просто неутешительными из-за низкой раскрываемости, а ещё и последними. Бюджет не позволяет содержать два отделения по району Барвиха, так что в новом 2019 году одно из них закроется (Северное или Южное соответственно). Чтобы улучшить статистику, у Гриши Измайлова и полковника Яковлева остаются считанные дни до Нового года. Помочь может только…

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Илья Хоружий 15 декабря 2018, 12:37
Оценка
Фильм просто обязан быть крутым. Сериал мне лично очень понравился, а тут те самые знакомые всё лица!
15 декабря 2018, 12:37 Ответить
Коля Верховный 17 декабря 2018, 11:12
Оценка
В принципе, если снимает опять Куликов, то должно быть круто. Все 4 сезона отсмотрел на одном дыхании. В кино тоже оторвусь)
17 декабря 2018, 11:12 Ответить
Iso Muhammad Sayyodxon Gallayev 17 декабря 2018, 22:43
Оценка
А когда у нас ташкенте можно посмотреть? ?
17 декабря 2018, 22:43 Ответить
gaevayayulia 20 декабря 2018, 22:00
Оценка
Фильм понравился ! Весь зал смеялся , легкий , смешной , время пролетело быстро . Давно не было хороших впечатлений от российского кино ) Сходите , не пожалеете !
20 декабря 2018, 22:00 Ответить
xzynwi 20 декабря 2018, 22:10
Оценка
Лично нам кино понравилось, смотреть легко. Своеобразный юмор.
20 декабря 2018, 22:10 Ответить
Дарья Гордеева 20 декабря 2018, 23:21
Оценка
Не оправдал ожиданий. Молодому человеку очень нравится этот сериал, но фильм оказался каким-то неинтересным и скучным.
20 декабря 2018, 23:21 Ответить
Николай Стефурак 21 декабря 2018, 00:20
Оценка
Только что из кинотеатра.В целом не плохо,но ожидал большего.Сериал по ярче будет.
21 декабря 2018, 00:20 Ответить
Николай Стефурак 21 декабря 2018, 00:29
Оценка
Сериал бомба,фильм на 6 из 10
21 декабря 2018, 00:29 Ответить
e.kuratchenko 21 декабря 2018, 07:46
Оценка
Фильм просто бомба! Посмеялись от души!
21 декабря 2018, 07:46 Ответить
noodlealgiz1989 21 декабря 2018, 19:05
Оценка
Фильм хорош собой, стоит посмотреть. Кто бы, что не говорил)))
21 декабря 2018, 19:05 Ответить
iremesnik 21 декабря 2018, 22:39
Оценка
Меганом кино Симферополь ,обращаюсь к администраторам! Как так - онлайн билет забронировать не получается(лимит...),дозвонится к вам не получается( телефон с сайта просто выключен)... Пару раз ездили раньше - бронировали,выкупили, посмотрели, довольны. А сейчас как? На угад?.. на авось?.. решите проблему, пожалуйста!!!
21 декабря 2018, 22:39 Ответить
Vmaskezorro 22 декабря 2018, 10:03
Оценка
глупый новогодний фильм с парой шуток
было стыдно за актеров что они согласились сниматься в таком дерьме
сюжет высосан из пальца
22 декабря 2018, 10:03 Ответить
Viktoria Kashirina 22 декабря 2018, 23:50
Оценка
Фильм шикарный! Давно так не смеялись!)) Юмор правда 16+))
22 декабря 2018, 23:50 Ответить
zhanna.khuako 26 декабря 2018, 11:08
Оценка
Давно так не смеялась 🤣🤣🤣🤣🤣фильм супер
26 декабря 2018, 11:08 Ответить
Елена Аверкиева 26 декабря 2018, 11:20
Оценка
От души посмеялись! Всем советую для поднятия настроения👍🏻👍🏻👍🏻
26 декабря 2018, 11:20 Ответить
kpot90 26 декабря 2018, 20:31
Оценка
Фильм балдежный, но после просмотра 4ого сезона, не до тягивает до 10 баллов
26 декабря 2018, 20:31 Ответить
spm10 26 декабря 2018, 23:07
Оценка
В надежде, что будет как и сериал кино огонь, на деле я разочаровался сильно. Сюжет, высосанный из пальца и полный маразма, тупейший юмор основанный на одном мате и все в таком контексте. Заметил две тенденции, первая, над матом стадо смеётся и таких было половина зала, в целом и контингент идёт из тех, кто оленей играл. Вторая тенденция - все самое интересное было в рекламе фильма. Ну если и чё душой кривить менты там реальные и тупые как в жизни. Сходить можно, с отрится легко и незапоминается совершенно, как все творения марвела.
26 декабря 2018, 23:07 Ответить
poshehonec 27 декабря 2018, 14:24
Оценка
Фильм слабенький... Много мата и построенного на нём юмора. Не фанат сериала, но то что я видел по телевизору - понравилось больше. Почему-то нашим, пока, не удаются комедии. Один из самых плохих фильмов, посмотренных мною в этом году...
27 декабря 2018, 14:24 Ответить
Мария Мироненко 27 декабря 2018, 16:41
Сходили вчера с мужем) Фильм не огонь, потому что я невольно сравнивала с сериалом, и он немного проигрывает сериалу по задумке, драме и юмору, но актеры играют божественно! В принципе, очень легкий фильмец, как раз под новый год, чтобы расслабиться в компании друзей))
От актеров не тошнит, потому что большинство из них видим не так часто)) Конечно, Бурунова, Попова и Вилковойвсегда мало, они невероятной харизмы люди)) А то один пресс Курцына и беременный живот Александровой, надоело!
Рада за Вахрушева, он с каждым новым появлением на экране нравится мне все больше))
27 декабря 2018, 16:41 Ответить
Андрей Галкин 27 декабря 2018, 18:42
Оценка
Прежде чем сходить на фильм,почитал отзывы,к русским комедиям отношусь предвзято,сходил что бы убить вечер. Вообщем, фильм плохой, за все время сеанса засмеялся только 1 раз,сценарий не о чем. Плюсом,заметил,что 25ым кадром пропагандируется алкоголь, не смотрите этот фильм.
27 декабря 2018, 18:42 Ответить
Лена Гардиева 28 декабря 2018, 01:18
Самый веселый фильм 2018 года!!!!! Было очень весело👍🏻👍🏻👍🏻
28 декабря 2018, 01:18 Ответить
tihiy-l 28 декабря 2018, 07:53
Фильм на раз..но посмотреть можно...
28 декабря 2018, 07:53 Ответить
chu.1994 30 декабря 2018, 22:26
Оценка
Тем, кто смотрел все сезоны сериала- фильм не понравится. Лично я хорошо посмеялся только над моментом в лифте. Я ожидал на мнооооооого большего от фильма, но увы не оправдал ожидания. Актерский состав был на высоте, а вот сценарий подвел. Так что не советую идти в кино, лучше дождитесь его в сети.
30 декабря 2018, 22:26 Ответить
Вадим Серенко 31 декабря 2018, 00:44
Оценка
Фильм говно, в сравнении с сериалом, полнейший швах, кризис жанра, авторы и писались, после просмотра фильма сразу начал смотреть сериал, чтобы восстановить положительное восприятие
31 декабря 2018, 00:44 Ответить
Павел Ерин 1 января 2019, 09:20
Оценка
Дерьмище редкостное. Сортирная комедия на уровне самых худших американских образцов. Сплошная пошлятина. Если бы был на сеансе не один, ушел бы с середины. Даже странно, что такие хорошие актеры согласились сниматься в такой тухлятине.
Если бы можно было поставить оценку "минус 1", поставил бы.
1 января 2019, 09:20 Ответить
Аполлинария Дейкун 2 января 2019, 15:53
Оценка
Фильм не понравился .Не смешно , шутки на уровне 4 класса про письки и сиськи .Не советую .
2 января 2019, 15:53 Ответить
Денис Николаев 2 января 2019, 18:06
Оценка
Отличный фильм и посмеялся отдуши!! А все те кто выше пишет что фильм говно и т.д и т.п хочется сказать вы бы прежде чем критиковать сняли бы сами что нибудь такое над которым 85 % людей просто смеялись отдуши.
2 января 2019, 18:06 Ответить
Камила Ахметова 2 января 2019, 19:44
Ожидали от фильма что-то мега- смешное, но увы не увидели(( была всего парочка моментов забавных, а так, сериал в общем более весел.
2 января 2019, 19:44 Ответить
Олеся Костеша 2 января 2019, 19:52
Оценка
Фильм веселый, поднимающий настроение.Как раз под праздники👍👍👍
2 января 2019, 19:52 Ответить
tatleardi 2 января 2019, 23:27
Оценка
Вот уж действительно, беспредел... пошлости, мата и очень низкопробного юмора ниже пояса!!! Очень жалею, что попала на просмотр, настроение испорчено безнадежно!!! Такое чувство, что тебя искупали в дерьме.
2 января 2019, 23:27 Ответить
Мария Волкова 4 января 2019, 21:29
Оценка
Давно такого дерь*а не видела! Шутки про сиськи-письки для деградирующих. Некоторые уходили из зала во время просмотра. Жаль потерянного времени и денег.
4 января 2019, 21:29 Ответить
Александр Хорошилов 6 января 2019, 08:55
Оценка
Классный фильм, сюжет не предсказуем. Сказка, но очень весели!!!
6 января 2019, 08:55 Ответить
alexandr.manuilow 6 января 2019, 15:53
Говно, а не фильм, так же как и последний сезон сериала. Из Мухича сделали полного дебила, аж до бесячки, новый персонаж Рыбкина-это вообще полный провал режиссера. Актриса не тянет эту роль, переиграла на столько, что было противно смотреть, с первой серии. Измайлова вообще уже сделали просто охреневшим и оборзевшим можором. Весь сериал и фильм тянул персонаж Борунова. Короче, испортили сериал, а фильм фуфло, для школьников.
6 января 2019, 15:53 Ответить
Егор Ельников 6 января 2019, 20:21
Оценка
Фильм средний не очень порадовал
6 января 2019, 20:21 Ответить
Андрей Елагин 7 января 2019, 12:24
Оценка
Ходили с девушкой 4 вроде бы на этот прекрасный фильм. Кино очень понравилось, но вот начало..ребят что с вами не так ? Столько рекламы, а потом еще и трейлеры, не многовато ли ?
7 января 2019, 12:24 Ответить
Анастасия Родионова 7 января 2019, 15:49
Оценка
Это безумно смешная и крутая комедия. Просто феерия! 👌😆🎉🎊🎉🎊✨ Смеялись так, что чуть животы не порвали. Конечно, Бурунов шедевральный комик. Сценарий, шутки, все шикарно. Идите и ржите от души!
7 января 2019, 15:49 Ответить
Полина Смирнова 8 января 2019, 18:27
Оценка
Фильм бобма ржач, смотреть однозначно, лучше в компании)))👌🏽💪🏽
8 января 2019, 18:27 Ответить
Наталья Вралёва 11 января 2019, 00:51
Оценка
Фильм не плох, но ожидала большего
11 января 2019, 00:51 Ответить
Playground-x 13 января 2019, 21:07
Оценка
Классный фильм, юморной😂🤣🤣😆
13 января 2019, 21:07 Ответить
Евгения Мосунова 18 января 2019, 08:22
Оценка
Огонь фильм 😂
18 января 2019, 08:22 Ответить
Сергей Шушарин 22 января 2019, 15:58
Оценка
Посмотрел данный “шедевр” поведясь на агрессивную рекламу на одном из спортивных каналов. Сказать, что не понравилось, это ничего не сказать. После просмотра фильма было очень грустно за наш кинематограф. И, кажется, что деградировать уже некуда. Весь перечень претензий расписывать долго не буду, о них уже указали предыдущие люди, оставившие отзывы. Что особенно удивило, так это то, что маты уже почти не запикивают. Показ тупого, алчного главного героя, которые опускает наши правоохранительные органы ниже плинтуса. А эта сцена, где главному герою прищемило (….) в лифте, что вызвало смех в зрительном зале. Может быть, я старею, и просто не понимаю, что в таких моментах может быть смешного. Ситуация, где главный герой показан тупым, как пробка, где он получил увечия, над чем тут смеяться? Как человек, выросший на комедиях Луи Де Фюнеса, Леонида Гайдая и т.д. я не понимаю подобный жанр юмора. Но виноват во всем сам, согласился пойти в кино, не посмотрев по телевизору ни одной серии “Полицейский с рублевки”, за что и поплатился. Впредь уроком будет. Впустую потраченное время, деньги и стыд за наш кинематограф.
22 января 2019, 15:58 Ответить
Марина Ермакова 23 января 2019, 09:50
в ответ на сообщение Vmaskezorro от 22 декабря 2018, 10:03
Не ходили бы вообще на этот фильм если он для вас дерьмо... Нормальный фильм))))
23 января 2019, 09:50 Ответить
alfiya7163 30 января 2019, 18:29
Оценка
Прикольный фильм, молодежный юмор и те же проблемы ... через год этот фильм и не вспомнят...
30 января 2019, 18:29 Ответить
Макс Vakat 11 мая 2019, 00:50
Оценка
Неужели такую тупость кто то смотрит?
11 мая 2019, 00:50 Ответить
masanoveca77 30 июня 2019, 08:37
Настоящий беспредел
Новый год с любимыми полицейскимиРешили сходить в кино в Новый год , выбирала фильм интересный, весёлый, новогодний и увидела по телевизору рекламу фильма Полицейский С Рублевки Новогодний Беспредел. Я не являюсь особым любителем российского кинематографа,но реклама мне понравилась. Яркая, новогодняя, весёлая. Сериал Полицейский с Рублёвки не смотрела с начала, так, пару серий. Мне он понравился. Решила сходить и на фильм.
Кино мне очень понравилось! Прикольное, весёлое, яркое, "пропитанное" новогодним настроением, много шуток. Сериал я не смотрела, но кино понятное. Это не продолжение сериала, а отдельный фильм, со своей историей и сюжетом.
Главные герои в Новый Год пытаются спасти своё отделение полиции, и готовы пойти даже на преступление.
Актёрский состав прекрасный. В принципе, те же лица, что в сериале. Прикольные герои фильма, с чувством юмора. Каждый герой на своём месте. Петров в роли Измайлова ( самый весёлый персонаж) Попов в роли Мухича, Бурунов, Бортич прекрасно сыграли вместе.
Фильм очень весёлый. Интересный сюжет, много смешных моментов и запоминающихся шуток, новая история и происшествия.
Очень рекомендую посмотреть это кино всем, а особенно любителям сериала Полицейский с Рублёвки. Те , кто посмотрят это кино от души посмеются, поднимут себе новогоднее настроение. Ждём продолжение этого классного фильма.
Это кино одно из немногих российских фильмов, которое мне очень понравилось, и я обязательно его пересмотрю ещё раз, перед Новым Годом!
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30 июня 2019, 08:37 Ответить
Вячеслав Иващенко 6 апреля 2020, 20:41
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК НАДО НЕНАВИДЕТЬ ПОЛИЦИЮ СВОЕЙ СТРАНУ ЧТОБЫ СНЯТЬ ПРО НЕЕ ТАКУЮ ПАРАШУ. ЗА АКТЕРОВ СТЫДНО
6 апреля 2020, 20:41 Ответить
Алекс Соколов 22 сентября 2021, 13:05
Реклама алкоголя и разврата по Эрику Эриксону(гипноз), если Вам дорого здоровье - категорически не смотрите этот сериал???!!!!
22 сентября 2021, 13:05 Ответить
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