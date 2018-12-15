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Подходит к концу 2018-й, а значит наступает время подводить итоги года. Для отделения полиции «Барвиха Северное» эти итоги могут стать не просто неутешительными из-за низкой раскрываемости, а ещё и последними. Бюджет не позволяет содержать два отделения по району Барвиха, так что в новом 2019 году одно из них закроется (Северное или Южное соответственно). Чтобы улучшить статистику, у Гриши Измайлова и полковника Яковлева остаются считанные дни до Нового года. Помочь может только…