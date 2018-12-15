Подходит к концу 2018-й, а значит наступает время подводить итоги года. Для отделения полиции «Барвиха Северное» эти итоги могут стать не просто неутешительными из-за низкой раскрываемости, а ещё и последними. Бюджет не позволяет содержать два отделения по району Барвиха, так что в новом 2019 году одно из них закроется (Северное или Южное соответственно). Чтобы улучшить статистику, у Гриши Измайлова и полковника Яковлева остаются считанные дни до Нового года. Помочь может только…
было стыдно за актеров что они согласились сниматься в таком дерьме
сюжет высосан из пальца
От актеров не тошнит, потому что большинство из них видим не так часто)) Конечно, Бурунова, Попова и Вилковойвсегда мало, они невероятной харизмы люди)) А то один пресс Курцына и беременный живот Александровой, надоело!
Рада за Вахрушева, он с каждым новым появлением на экране нравится мне все больше))
Если бы можно было поставить оценку "минус 1", поставил бы.
Новый год с любимыми полицейскимиРешили сходить в кино в Новый год , выбирала фильм интересный, весёлый, новогодний и увидела по телевизору рекламу фильма Полицейский С Рублевки Новогодний Беспредел. Я не являюсь особым любителем российского кинематографа,но реклама мне понравилась. Яркая, новогодняя, весёлая. Сериал Полицейский с Рублёвки не смотрела с начала, так, пару серий. Мне он понравился. Решила сходить и на фильм.
Кино мне очень понравилось! Прикольное, весёлое, яркое, "пропитанное" новогодним настроением, много шуток. Сериал я не смотрела, но кино понятное. Это не продолжение сериала, а отдельный фильм, со своей историей и сюжетом.
Главные герои в Новый Год пытаются спасти своё отделение полиции, и готовы пойти даже на преступление.
Актёрский состав прекрасный. В принципе, те же лица, что в сериале. Прикольные герои фильма, с чувством юмора. Каждый герой на своём месте. Петров в роли Измайлова ( самый весёлый персонаж) Попов в роли Мухича, Бурунов, Бортич прекрасно сыграли вместе.
Фильм очень весёлый. Интересный сюжет, много смешных моментов и запоминающихся шуток, новая история и происшествия.
Очень рекомендую посмотреть это кино всем, а особенно любителям сериала Полицейский с Рублёвки. Те , кто посмотрят это кино от души посмеются, поднимут себе новогоднее настроение. Ждём продолжение этого классного фильма.
Это кино одно из немногих российских фильмов, которое мне очень понравилось, и я обязательно его пересмотрю ещё раз, перед Новым Годом!
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