Упыри, утопленники и педагоги – 5 самых ярких сериалов фестиваля «Пилот»

К отечественному сериалостроению многие относятся свысока: мол, что хорошего в бесконечных «Мухтарах» да «Глухарях»? То ли дело «Игра престолов»! (Или хотя бы «Мир Дикого Запада»). Тем не менее, одними «Играми» сыт не будешь, а кое-какие интересные идеи начинают появляться и у нас. Тому доказательство – недавний фестиваль телесериалов «Пилот», проходивший в Иванове. С самыми яркими проектами этого смотра Киноафиша.инфо решила вас познакомить.