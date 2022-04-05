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Илья Куликов

Илья Куликов
Илья Куликов
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Дата рождения
7 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Ильи Куликова

Родился 7 августа 1981 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Ильи Куликова
Тень
детектив, триллер 2022, Россия
0.0
Дракулов
Дракулов
комедия, фэнтези 2021, Россия
5.0
Снегурочка против всех
Снегурочка против всех
комедия 2021, Россия
6.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3
комедия, мюзикл 2020, Россия
0.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия 2019, Россия
7.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.0
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5 апреля 2022 11:58
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16 декабря 2021 16:00
Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном В фильме появятся вампирши легкого поведения и Вася Ван Хельсинг.
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10 сентября 2021 15:38
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2 октября 2018 11:18
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