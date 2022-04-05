Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Илья Куликов
Илья Куликов
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Илья Куликов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Ильи Куликова
Родился 7 августа 1981 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Ильи Куликова
Тень
детектив, триллер
2022, Россия
0.0
Дракулов
комедия, фэнтези
2021, Россия
5.0
Снегурочка против всех
комедия
2021, Россия
6.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3
комедия, мюзикл
2020, Россия
0.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия
2019, Россия
7.0
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Неуклюжий ученый крадет девушку-андроида в трейлере фантастической комедии «Ботан и супербаба»
Автор фильма – создатель «Полицейского с Рублевки» и «Мылодрамы».
Написать
5 апреля 2022 11:58
Павел Воля меняет облик в наказание за свое дурное поведение в трейлере комедии «Снегурочка против всех»
Герою придется оказаться в теле помощницы Деда Мороза.
Написать
16 декабря 2021 16:00
Почти по роману Брэма Стокера: вышел трейлер российской комедии «Дракулов» во главе с Михаилом Галустяном
В фильме появятся вампирши легкого поведения и Вася Ван Хельсинг.
Написать
10 сентября 2021 15:38
Все новости
Статьи о персоне
Упыри, утопленники и педагоги – 5 самых ярких сериалов фестиваля «Пилот»
К отечественному сериалостроению многие относятся свысока: мол, что хорошего в бесконечных «Мухтарах» да «Глухарях»? То ли дело «Игра престолов»! (Или хотя бы «Мир Дикого Запада»). Тем не менее, одними «Играми» сыт не будешь, а кое-какие интересные идеи начинают появляться и у нас. Тому доказательство – недавний фестиваль телесериалов «Пилот», проходивший в Иванове. С самыми яркими проектами этого смотра Киноафиша.инфо решила вас познакомить.
Написать
2 октября 2018 11:18
Все статьи
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь