1 Themyscira Hans Zimmer 3:51

2 Games Hans Zimmer 5:18

3 1984 Hans Zimmer 7:04

4 Black Gold Hans Zimmer 4:55

5 Wish We Had More Time Hans Zimmer 2:55

6 The Stone Hans Zimmer 2:13

7 Cheetah Hans Zimmer 3:13

8 Fireworks Hans Zimmer 2:39

9 Anything You Want Hans Zimmer 4:46

10 Open Road Hans Zimmer 5:37

11 Without Armor Hans Zimmer 3:46

12 The White House Hans Zimmer 7:45

13 Already Gone Hans Zimmer 5:04

14 Radio Waves Hans Zimmer 8:02

15 Lord of Desire Hans Zimmer 2:44

16 The Beauty In What Is Hans Zimmer 3:49

17 Truth Hans Zimmer 4:45