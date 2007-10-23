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Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
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О персоне
Фильмография
Лилли Аспелл
Lilly Aspell
Киноафиша
Персоны
Лилли Аспелл
Лилли Аспелл
Lilly Aspell
Дата рождения
23 октября 2007
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Килмарнок, Соединённое Королевство
Популярные фильмы
Закат цивилизации
(2018)
5.8
Заложники
(2023)
0
Фильмография Лилли Аспелл
Жанр
Все
Триллер
Фантастика
Год
Все
2023
2018
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Заложники
Retribution
триллер
2023, США
5.8
Закат цивилизации
Extinction
фантастика, триллер
2018, США
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