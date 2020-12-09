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С момента гибели Стива Тревора прошло больше 60 лет. Но Диана Принс, она же Чудо-женщина, всё ещё скорбит по своему возлюбленному, предпочитая проводить свободное время в одиночестве. Параллельно она обезвреживает грабителей, спасает заложников и предотвращает автомобильные аварии, а заодно работает в научно‑исследовательском центре. Там Диана встречает закомплексованную «серую мышку» Барбару Минерву, которая изучает артефакт, якобы способный исполнить одно желание обладателя.…