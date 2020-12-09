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Чудо-женщина: 1984 Чудо-женщина: 1984
Киноафиша Фильмы Чудо-женщина: 1984 Отзывы о фильме «Чудо-женщина: 1984»
Wonder Woman 1984 Чудо-женщина: 1984 2020 / США
6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Чудо-женщина: 1984»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

С момента гибели Стива Тревора прошло больше 60 лет. Но Диана Принс, она же Чудо-женщина, всё ещё скорбит по своему возлюбленному, предпочитая проводить свободное время в одиночестве. Параллельно она обезвреживает грабителей, спасает заложников и предотвращает автомобильные аварии, а заодно работает в научно‑исследовательском центре. Там Диана встречает закомплексованную «серую мышку» Барбару Минерву, которая изучает артефакт, якобы способный исполнить одно желание обладателя.…

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Фарида Ашурова 9 декабря 2020, 22:25
Очень жду
9 декабря 2020, 22:25 Ответить
ashurov.rus 24 декабря 2020, 23:06
в ответ на сообщение Фарида Ашурова от 9 декабря 2020, 22:25
Хороший фильм?
24 декабря 2020, 23:06 Ответить
Александр Сериков 29 декабря 2020, 19:32
Ужасный фильм! Ни в коем случае не смотрите его даже дома! Сюжета нет. Сцены драк выглядят на столько убого, что блевать тянет! С первых секунд фильма, хочет включить. Это худшее что я смотрел за последние года
29 декабря 2020, 19:32 Ответить
Станислав Ян 3 января 2021, 00:19
"Золотая Малина 2021" картине во всех номинациях кроме саундтрека гарантирована. Ну а новые работы режиссера этой эпичной ленты я впредь буду обходить стороной.
3 января 2021, 00:19 Ответить
Илья Копылов 8 января 2021, 22:36
Цены для москвы там и оставьте
8 января 2021, 22:36 Ответить
User 16 января 2021, 02:10
Мне понравился)))
16 января 2021, 02:10 Ответить
Даша Макарова 16 января 2021, 10:08
Какможнл было снять такое говнище в 2020 году.... смотреть невозможно, только деньги зря потратили
16 января 2021, 10:08 Ответить
Алексей Романов 16 января 2021, 12:45
Фильм гавно!
16 января 2021, 12:45 Ответить
salamon188 18 января 2021, 16:39
Шляпа
18 января 2021, 16:39 Ответить
Айгуль Калимуллина 18 января 2021, 23:00
Фильм супер
18 января 2021, 23:00 Ответить
alfiya7163 21 января 2021, 17:33
Оценка
Фильм понравился...яркий фильм, много спецэффектов...Как бы продолжение 1 части, но кто не видел 1 часть, ничего страшного, все понятно, смотрится легко..
21 января 2021, 17:33 Ответить
natalia0102 28 февраля 2021, 18:31
Оценка
Сюжет картины реалистичный, затрагивает нравственные ценности. Конечно, много и фантастического. Фильм яркий и красивый, спецэффекты, звуковое оформление, всё понравилось! 😊
28 февраля 2021, 18:31 Ответить
Андрей 16 марта 2022, 21:42
Оценка
Галь Гадот прекрасна и это, пожалуй, всё о фильме! )))
6 баллов их 10ти!
не интересный сюжет
ничего не понял, откуда всё началось, кто и зачем - просто бойтесь своих желаний
16 марта 2022, 21:42 Ответить
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