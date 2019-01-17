Наша рецензия

Кевин Крамб (Джеймс Макэвой), герой предыдущего фильма М. Найта Шьямалана «Сплит», по-прежнему на свободе и продолжает похищать красивых девушек. Как и раньше, в его голове уживаются 24 личности, самая страшная из которых – Зверь. По следу похитителя идет бывший охранник Дэвид Данн (Брюс Уиллис), защитник сил добра в неудобном плаще с капюшоном. Зрителям вспомнить этого персонажа будет сложнее, чем Крамба, поскольку Шьямалан впервые вывел его на экран еще 19 лет назад. В…