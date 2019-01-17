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Стекло Стекло
Киноафиша Фильмы Стекло Отзывы о фильме «Стекло»
Glass Стекло 2019 / США
6.6 Оцените
153 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Стекло»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кевин Крамб (Джеймс Макэвой), герой предыдущего фильма М. Найта Шьямалана «Сплит», по-прежнему на свободе и продолжает похищать красивых девушек. Как и раньше, в его голове уживаются 24 личности, самая страшная из которых – Зверь. По следу похитителя идет бывший охранник Дэвид Данн (Брюс Уиллис), защитник сил добра в неудобном плаще с капюшоном. Зрителям вспомнить этого персонажа будет сложнее, чем Крамба, поскольку Шьямалан впервые вывел его на экран еще 19 лет назад. В…

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sozonov092 17 января 2019, 11:22
Оценка
Отличный фильмец!!! Актеры топ, сценарий неплохо сплетает всю трилогию. Всем любителям комиксов и тем кому понравились первые два фильма точно зайдет
17 января 2019, 11:22 Ответить
Николай Бухтияров 17 января 2019, 17:09
Оценка
Фильм классный. Жаль что все.......
17 января 2019, 17:09 Ответить
Евгения Мосунова 18 января 2019, 08:22
Оценка
Ересь!
18 января 2019, 08:22 Ответить
cat1982.leon 18 января 2019, 12:13
Оценка
Хрень полная
18 января 2019, 12:13 Ответить
Юленька Чернова 18 января 2019, 14:56
Оценка
Фильм полная херь! Посмотрев час этой чуши мы вышли из зала!!!!не советую смотреть!! Пустая трата денег!!!!!
18 января 2019, 14:56 Ответить
annatofi 18 января 2019, 15:38
Оценка
Прошу заметить это третья часть!!! Нужно посмотреть сначала "Неязвимый" и "Сплит". Это как бы логическая развязка, итог всего. Иначе, фильм не зайдет. Персонажи будут не понятны и не раскрыты.
Нам с мужем фильм понравился. Все части. Особенно Орда. ( Сплит) Макэвой сыграл потрясающе. С его личностями.
Здесь же больше "болтовни", чем "действий". Это конечно минус. Но, тем не менее это глоток свежачка, на фоне фильмов с избитым сюжетом.)))
18 января 2019, 15:38 Ответить
Алёна Терехина 18 января 2019, 19:13
Оценка
Если в восторге от фильма «Сплит», то идите, этот чуть похуже
18 января 2019, 19:13 Ответить
AbakumovRoman 18 января 2019, 21:59
Оценка
По мне так, этот фильм - зарождение новой киновселенной про сверхлюдей. Если любите DC и Marvel, то обязательно идите.
18 января 2019, 21:59 Ответить
rainbrain 19 января 2019, 13:41
Оценка
Вполне логичный и эмоциональный фильм в качестве окончания трилогии. Идти стоит только тем, кто видел предыдущие две части и оценил их не ниже чем на 8. Картина на любителя, я бы даже сказала на очень большого любителя «фильмов для аутистов» (как говорит мой брат). Мне понравилось 👍🏻
19 января 2019, 13:41 Ответить
Никита Ещин 19 января 2019, 17:42
фильм мне очень понравился советую всем
19 января 2019, 17:42 Ответить
Андрей 19 января 2019, 19:26
фильм вообще не понравился!
могу отметить только игру знаменитых актёров!
сюжет вообще ерунда: скучно, глупо, скомкано.
после фильма появились только иронические и язвительные комментарии: что это жалкое зарождение людей Х или супер-людей утонувших в луже; что фильму не хватило только тупых шуток, итп
в Сплите, на мой взгляд, была хотя бы "тема" - психическое расстройство героя, объясняемое медициной, а тут... только что пришельцев не приплели!
2 балла из 10ти!
19 января 2019, 19:26 Ответить
Гордей Грановский 20 января 2019, 01:23
Оценка
Крайне необычный кинчик, оставляет столько разных полярных впечатлений, но точно не оставит равнодушными. Точно надо смотреть сперва предыдущие части
20 января 2019, 01:23 Ответить
kgbru 20 января 2019, 11:24
в ответ на сообщение AbakumovRoman от 18 января 2019, 21:59
Найт уже сказал, что продолжений не будет.
20 января 2019, 11:24 Ответить
Алексей Полторадня 20 января 2019, 19:29
Оценка
Бред
20 января 2019, 19:29 Ответить
ogulyanskii.alek 20 января 2019, 19:43
Оценка
Чушь полная потратил 2 часа своей жизни впустую...
20 января 2019, 19:43 Ответить
kristina.lukyanchuk.88 20 января 2019, 20:08
Оценка
Нудный фильм,лучше бы продложение не снимали.Чуть не заснула.
20 января 2019, 20:08 Ответить
Александр Уральский 21 января 2019, 08:14
Оценка
Вышедший в прокат фильм режиссера Найта Шьямалана «Стекло», вызвал неоднозначную реакцию зрителей, чем поднял несколько важных тем, которые касаются, как самых мелких частей кинопроцесса, так и самых глобальных, одна из тем, это восприятие зрителем фильма, и другая, тема «идеологического кризиса».
Ранее, и довольно часто, высказывались мнения о том, что в кино показывается много негативного, из-за чего и появилась теория, которая объясняла это явление тем, что в мире заняла лидирующие позиция одна идеология, через которую другие, в том числе и творческие не могли пробиться, скатываясь к отрицанию реальности, и поиску альтернативы, что вызвало «рассвет» фантастического жанра, который в свою очередь, стал новым идеологическим шаблоном, который сначала «съедал» соседние жанры, а теперь принялся поедать сам себя.
Так вот одна из уникальных черт фильма «Стекло», заключается в том, что он пробился через «идеологический кризис», режиссер показал, что нужно для разрушения ограничений современного человека.
По сюжету фильма существует некая «таинственная организация», которая ограничивает людей со сверх способностями, суть которой описывается фразами: «мы хотим спокойствия», и «нам Боги не нужны», почему спокойствие? Потому что эта «организация» простой образ олицетворяющий власть, в любом ее виде, в данном случае перед нами идея глобализации, тотального контроля за всеми. Поэтому ясно почему они боятся «Богов»? Они их конкуренты, они угроза их миропорядку, в фильме их прямо называют "революционерами" и "анархистами".
И тут начинается тема зрителя, который пошел на фильм, шаблонно надеясь увидеть истории про «а-ля марвел» супергероев, которых в фильме не оказалось, зритель не понял главной мысли фильма, которая достигает вершин гуманизма, простой человек и есть супергерой, вера которого в современном социуме, которое стремится к созданию «усредненного толирантолизированного» существа, без пола, нации и идеалов, оказалась под угрозой уничтожения, и режиссер показывает, как это можно изменить. Он показывает "зло", и не просто с ним вступает в схватку, но и побеждает его, поэтому в фильме и открытый финал, который провозглашает рождение новой вселенной, люди в которой обрели "веру"!
Конечно, позиция автора идеалистическая, ни от его фильма, ни от этого поста, «спящие» люди не проснутся, и "система" не разрушится, но суть этих действий другая, режиссер провозглашает выбор каждого человека, и доказывает свой выбор форматом своего фильма, который идет в разрез с мейнстримовским «марвелом», он в своем фильме дает возможность зрителю, задуматься об окружающем его реальном мире, а не тупо "просидеть" несколько часов в жизни, рассматривая на широких экранах гирлянду разноцветных вспышек с разноцветными персонажами, в его фильме акцент на другом, героями являются простые люди, драма которых заключает в том, смогут ли они поверить в себя или нет, к этому призывает режиссер и простых зрителей, поверить в самих себя, поверить в свои реальные сверх способности, так же как режиссер поверил в себя.
21 января 2019, 08:14 Ответить
Daniel Goodwin 21 января 2019, 13:38
Оценка
Отличное кино! Перед просмотром обязательно гляньте предыдущие фильмы. Динамики мало, но не отпускает. Уверен, что будет продолжение в духе DC и Marvel)
21 января 2019, 13:38 Ответить
Рамиль Гараев 22 января 2019, 00:29
Оценка
Великолепный фильм как и Т - 34, кто знает психологию оценит его.
22 января 2019, 00:29 Ответить
malinovskaya_k_m 23 января 2019, 00:12
Оценка
Отличный фильм!ничего общего с фильмами марвел не увидела.Сценарий супер,актеры играют супер.Рекомендую!на одном дыхание смотрели.
23 января 2019, 00:12 Ответить
Nikita Chesnokov 23 января 2019, 23:46
Оценка
Отличный фильм, после пришлось пересматривать Неудержимого)
23 января 2019, 23:46 Ответить
Наташа Егорова 24 января 2019, 18:14
Оценка
Расстроил конец! какая-то бредовая организация, контролирующая баланс сверхспособностей, кто они такие, что берут на себя функции бога?! А, запущенное в сеть видео о существовании супер-героях должно пробудить в других суперспособности, да?! Да, не в жизнь они с дивана не встанут, так видосики на ютуб посмотрят и фсё.
24 января 2019, 18:14 Ответить
mariaygerasimova 26 января 2019, 16:13
Оценка
Фильм имеет взаимосвязь со «Сплитом» только в наличии главного персонажа. Остальное полнейшая мешанина из бреда. Американцы уже совсем помешались. И ладно бы рассказывали об интересных случаях из психиатрии, медицинских диагнозах, сумасшедших и маньяках, как в «Сплите», но ребята, супергерои- вы серьезно?! Что за чушь! Для комиксов есть DC, Marvel. Истории антигероев из комиксов уже начали снимать. Этот фильм не является никаким продолжением «Сплита». Это какая то ерунда.
26 января 2019, 16:13 Ответить
Игорь Петров 27 января 2019, 09:39
в ответ на сообщение Nikita Chesnokov от 23 января 2019, 23:46
Неуязвимого
27 января 2019, 09:39 Ответить
Denis Markin 27 января 2019, 12:13
Оценка
Фильм отлично заканчивает повествование о сверхлюдях. Игра актёров потрясающая, особенно игра всех 24 личностей в одном человеке.
27 января 2019, 12:13 Ответить
Амир Амиров 28 января 2019, 21:29
Оценка
Фильм на 5/10, сюжет недокручен, конец странноватый, вытягивала только отличная игра актеров.
28 января 2019, 21:29 Ответить
kristina-raeva 29 января 2019, 01:13
Оценка
Фильм просто ДНО!говорю,как человек посмотревший все 3 части!Не тратьте деньги и время!почти 2,5 часа шел фильм,хотелось поскорей встать и уйти)
29 января 2019, 01:13 Ответить
Юми Мори 29 января 2019, 12:27
Оценка
Фильм понравился! Но вот только концовка разстроила очень(
29 января 2019, 12:27 Ответить
Александра Шепулова 2 февраля 2019, 16:44
Оценка
Плохой и скучный фильм,
2 февраля 2019, 16:44 Ответить
galiullin-marat 3 февраля 2019, 00:25
Оценка
Фильм оставил смежные чувства: идея интересная, а воплащена не особо.
3 февраля 2019, 00:25 Ответить
Леха 16 февраля 2019, 10:08
в ответ на сообщение mariaygerasimova от 26 января 2019, 16:13
Фильм 2000 года Неуязвимый этого же режиссера рассказывал про супергероя. До марвела и дс в большом кино. Этот персонаж сыгранный Брюсом Уиллисом 18 лет назад присутствует и здесь как видите. Это тематическое продолжение Неуязвимого, а не Сплита, в первую очередь. Если не потрудились ознакомиться с матчастью, ваши проблемы.
16 февраля 2019, 10:08 Ответить
Мити Кутха 26 мая 2019, 14:28
Оценка
Моторная нескладушка для детей лет 8-9. Пустая трата времени и денег если смотреть в кинотеатре.
26 мая 2019, 14:28 Ответить
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