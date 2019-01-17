Кевин Крамб (Джеймс Макэвой), герой предыдущего фильма М. Найта Шьямалана «Сплит», по-прежнему на свободе и продолжает похищать красивых девушек. Как и раньше, в его голове уживаются 24 личности, самая страшная из которых – Зверь. По следу похитителя идет бывший охранник Дэвид Данн (Брюс Уиллис), защитник сил добра в неудобном плаще с капюшоном. Зрителям вспомнить этого персонажа будет сложнее, чем Крамба, поскольку Шьямалан впервые вывел его на экран еще 19 лет назад. В…
Нам с мужем фильм понравился. Все части. Особенно Орда. ( Сплит) Макэвой сыграл потрясающе. С его личностями.
Здесь же больше "болтовни", чем "действий". Это конечно минус. Но, тем не менее это глоток свежачка, на фоне фильмов с избитым сюжетом.)))
могу отметить только игру знаменитых актёров!
сюжет вообще ерунда: скучно, глупо, скомкано.
после фильма появились только иронические и язвительные комментарии: что это жалкое зарождение людей Х или супер-людей утонувших в луже; что фильму не хватило только тупых шуток, итп
в Сплите, на мой взгляд, была хотя бы "тема" - психическое расстройство героя, объясняемое медициной, а тут... только что пришельцев не приплели!
2 балла из 10ти!
Ранее, и довольно часто, высказывались мнения о том, что в кино показывается много негативного, из-за чего и появилась теория, которая объясняла это явление тем, что в мире заняла лидирующие позиция одна идеология, через которую другие, в том числе и творческие не могли пробиться, скатываясь к отрицанию реальности, и поиску альтернативы, что вызвало «рассвет» фантастического жанра, который в свою очередь, стал новым идеологическим шаблоном, который сначала «съедал» соседние жанры, а теперь принялся поедать сам себя.
Так вот одна из уникальных черт фильма «Стекло», заключается в том, что он пробился через «идеологический кризис», режиссер показал, что нужно для разрушения ограничений современного человека.
По сюжету фильма существует некая «таинственная организация», которая ограничивает людей со сверх способностями, суть которой описывается фразами: «мы хотим спокойствия», и «нам Боги не нужны», почему спокойствие? Потому что эта «организация» простой образ олицетворяющий власть, в любом ее виде, в данном случае перед нами идея глобализации, тотального контроля за всеми. Поэтому ясно почему они боятся «Богов»? Они их конкуренты, они угроза их миропорядку, в фильме их прямо называют "революционерами" и "анархистами".
И тут начинается тема зрителя, который пошел на фильм, шаблонно надеясь увидеть истории про «а-ля марвел» супергероев, которых в фильме не оказалось, зритель не понял главной мысли фильма, которая достигает вершин гуманизма, простой человек и есть супергерой, вера которого в современном социуме, которое стремится к созданию «усредненного толирантолизированного» существа, без пола, нации и идеалов, оказалась под угрозой уничтожения, и режиссер показывает, как это можно изменить. Он показывает "зло", и не просто с ним вступает в схватку, но и побеждает его, поэтому в фильме и открытый финал, который провозглашает рождение новой вселенной, люди в которой обрели "веру"!
Конечно, позиция автора идеалистическая, ни от его фильма, ни от этого поста, «спящие» люди не проснутся, и "система" не разрушится, но суть этих действий другая, режиссер провозглашает выбор каждого человека, и доказывает свой выбор форматом своего фильма, который идет в разрез с мейнстримовским «марвелом», он в своем фильме дает возможность зрителю, задуматься об окружающем его реальном мире, а не тупо "просидеть" несколько часов в жизни, рассматривая на широких экранах гирлянду разноцветных вспышек с разноцветными персонажами, в его фильме акцент на другом, героями являются простые люди, драма которых заключает в том, смогут ли они поверить в себя или нет, к этому призывает режиссер и простых зрителей, поверить в самих себя, поверить в свои реальные сверх способности, так же как режиссер поверил в себя.
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