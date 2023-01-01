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Стекло Стекло
Киноафиша Фильмы Стекло Стекло, 2019: актеры и роли
Glass Стекло 2019 / США
6.6 Оцените
153 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Стекло, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
В ролях
Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Спенсер Трит Кларк Спенсер Трит Кларк Spencer Treat Clark Чарлэйн Вудард Чарлэйн Вудард Charlayne Woodard Роб Янг Роб Янг Rob Yang Сара Полсон Сара Полсон Sarah Paulson Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой Anya Taylor-Joy
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