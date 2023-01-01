Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Рок дог 3: Битва за бит"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Стекло
Стекло, 2019: актеры и роли
Glass
Стекло
2019 / США
Трейлер
6.6
Оцените
153
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Стекло, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан
M. Night Shyamalan
В ролях
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Спенсер Трит Кларк
Spencer Treat Clark
Чарлэйн Вудард
Charlayne Woodard
Роб Янг
Rob Yang
Сара Полсон
Sarah Paulson
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк