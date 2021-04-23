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Дэвид Суше
Дэвид Суше
David Suchet
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Дэвид Суше
David Suchet
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Дата рождения
2 мая 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дэвид Суше
Родился 2 мая 1946 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэвид Суше
Наемник
боевик, триллер
2017, США
7.0
Шекспир жив
спектакль
2016, Великобритания
7.0
Как важно быть серьезным
спектакль
2015, Великобритания
0.0
Эффи
драма
2014, Великобритания
6.0
Опочтарение
комедия, фантастика
2010, Великобритания
7.0
Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер
2008, США / Великобритания
7.0
Наводнение
боевик, драма
2007, США
5.0
Свадебная вечеринка
комедия
2003, США
6.0
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Дэвид Суше ответил, почему он не хочет смотреть на Кеннета Брану в образе Эркюля Пуаро
Актер не желает критиковать коллегу.
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23 апреля 2021 10:33
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