Наемник
– 23-летний Митч почти десять лет назад потерял родителей, а недавно лишился и последнего близкого человека: его невеста стала жертвой атаки террористов. ЦРУ предлагает одержимому местью парню присоединиться к группе специалистов по секретным операциям. Тренером и куратором Митча становится хладнокровный ветеран Стэн Херли. Вместе им предстоит остановить опаснейшего врага – агента Призрака, ученика Стэна, который стремится развязать Третью мировую на Ближнем Востоке. Экранизация бестселлера Винса Флинна, романа из серии о наемнике ЦРУ Митче Рэппе.
К сожалению, этого фильма в Бугуруслане пока не планируется :(
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Хорошего вечера :)
Если вы об этом кинотеатре - Юность в г.Отрадный https://otradny.kinoafisha.info/cinema/8325429/ , то нет, данного фильма не будет.
Если об этом кинотеатре - Люксор Отрадное https://msk.kinoafisha.info/cinema/808316/ , то да, будет :)
Хороших выходных!
Классный и опасный Митч...
Просматривая фильмографию моего любимого Дилана , увидела фильм Наёмник и заинтересовалась. Боевики я люблю. Решила посмотреть. И я влюбилась в этот фильм с первой минуты. Сначала любовь, потом случается трагедия, потом месть за любимого человека, в принципе всё, как во всех фильмах такого жанра. Но этот фильм особенный, не такой как все остальные. Один из моих самых любимых боевиков.Фильм очень захватывающий и интересный! Классный актёрский состав ( особенно Дилан). Актёры подобраны идеально. В этом фильме есть всё: и любовь, и жестокость, и драматичность. Главный герой Митч Рэпп из любящего мужчины превратился в жёсткого, сильного, смелого, решительного, мстительного, не подчиняющегося приказам, упрямого, самовольного, выносливого агента ЦРУ. Митч , не жалея себя, не дорожа своей жизнью шёл на рискованные и опасные дела. Потому что ему не для кого было жить, у него не было родителей, и он лишился своей любимой девушки, которую жестоко убили прям на его глазах. Его переполняло чувство мести. И он готов был даже умереть, но отомстить.Кино мне очень понравилось! Жалею что не ходила на него в кинотеатр, не прочувствовала всех спецэффектов. И не посмотрела его на большом экране. Очень хотелось бы увидеть продолжение фильма с этими же актёрами. Я думаю этот фильм получит продолжение, потому что он завоевал любовь зрителей и у агентов будет ещё много миссий. Рекомендую посмотреть этот фильм фанатам Дилана и увидеть его совсем в другом образе.Сильным, жестоким, смелым, накачанным.
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