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Шарлотта Вега
Charlotte Vega
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Персоны
Шарлотта Вега
Шарлотта Вега
Charlotte Vega
Дата рождения
10 февраля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Биография Шарлотты Вега
Родилась 10 февраля 1994 года. Мадрид, Испания.
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Популярные фильмы
7.5
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(2014)
7.0
Наемник
(2017)
6.5
Поворот не туда: Наследие
(2021)
Фильмография Шарлотты Вега
4.3
Человек без прошлого
Man with No Past
боевик, драма
2025, США
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Последняя перестрелка
The Last Gunfight
боевик
2025, США
6.4
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триллер, боевик, мини-сериал
2023, США/Великобритания
5.7
Потерпевшие бедствие
драма, триллер, детектив
2023, Великобритания
5.8
Захоронение
Burial
триллер
2022, Великобритания
6.5
Поворот не туда: Наследие
Wrong Turn: The Foundation
ужасы, триллер
2021, Германия
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5.1
Империя комаров
Mosquito State
драма, ужасы, триллер
2020, Польша
7
Наемник
American Assassin
боевик, триллер
2017, США
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Рецензия
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