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Шарлотта Вега
Шарлотта Вега Charlotte Vega
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Шарлотта Вега

Charlotte Vega

Дата рождения
10 февраля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Драматический актёр

Биография Шарлотты Вега

Родилась 10 февраля 1994 года. Мадрид, Испания.

Популярные фильмы

Галерея Вельвет 7.5
Галерея Вельвет (2014)
Наемник 7.0
Наемник (2017)
Поворот не туда: Наследие 6.5
Поворот не туда: Наследие (2021)

Фильмография Шарлотты Вега

Человек без прошлого 4.3
Человек без прошлого Man with No Past
боевик, драма 2025, США
Последняя перестрелка 4.1
Последняя перестрелка The Last Gunfight
боевик 2025, США
Кто такая Эрин Картер? 6.4
Кто такая Эрин Картер?
триллер, боевик, мини-сериал 2023, США/Великобритания
Потерпевшие бедствие 5.7
Потерпевшие бедствие
драма, триллер, детектив 2023, Великобритания
Захоронение 5.8
Захоронение Burial
триллер 2022, Великобритания
Поворот не туда: Наследие 6.5
Поворот не туда: Наследие Wrong Turn: The Foundation
ужасы, триллер 2021, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Империя комаров 5.1
Империя комаров Mosquito State
драма, ужасы, триллер 2020, Польша
Наемник 7
Наемник American Assassin
боевик, триллер 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Шарлотте Вега
Вышел второй трейлер нового «Поворота не туда»
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