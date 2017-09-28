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Наемник Наемник
Киноафиша Фильмы Наемник Отзывы о фильме «Наемник»
American Assassin Наемник 2017 / США
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Наемник»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Идеальным претендентом на одно из вакантных мест в секретную группу ЦРУ становится Митч Рэпп. Его помещают в тренировочный лагерь, где парень должен доказать, что он обладатель не только располагающей щенячьей внешности, но и способный ученик, готовый ради достижения цели на все. В традициях жанра довольно-таки быстро для него вырисовывается миссия, куда отбираются лучшие из лучших, им поручают разобраться с угрозой ядерной атаки и устранением самых опасных элементов, способных раскалить…

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Дмитрий Николаевич 28 сентября 2017, 00:54
Оценка
От начала до конца держит в напряжении. Все снято достойно. Огромное спасибо за хорошее кино
28 сентября 2017, 00:54 Ответить
Марина Потанина 30 сентября 2017, 10:18
Оценка
Фильм супер...и сам сюжет тоже хороший, сходила не пожалела....
30 сентября 2017, 10:18 Ответить
Леха 5 октября 2017, 03:12
Оценка
Эмоционально сыграно и сочно снято. Хороший качественный боевик, хоть и антииранская агитка. Внезапно впечатляющий злодей вышел из Тейлора Китча. Впрочем для российской аудитории он будет не таким уж и злодеем.
5 октября 2017, 03:12 Ответить
Август Мартовский 6 октября 2017, 20:02
Будет ли фильм наёмник на 07.10.2017 и в какое время?
6 октября 2017, 20:02 Ответить
Киноафиша.инфо 6 октября 2017, 21:26
в ответ на сообщение Август Мартовский от 6 октября 2017, 20:02
Август, добрый вечер :)
К сожалению, этого фильма в Бугуруслане пока не планируется :(
Но вы можете добавить его или ближайший к вам кинотеатр в избранное и следить за обновлением расписания!
Хорошего вечера :)
6 октября 2017, 21:26 Ответить
Август Мартовский 7 октября 2017, 05:42
А в отрадном?
7 октября 2017, 05:42 Ответить
Киноафиша.инфо 8 октября 2017, 15:56
в ответ на сообщение Август Мартовский от 7 октября 2017, 05:42
Август, доброе утро!
Если вы об этом кинотеатре - Юность в г.Отрадный https://otradny.kinoafisha.info/cinema/8325429/ , то нет, данного фильма не будет.
Если об этом кинотеатре - Люксор Отрадное https://msk.kinoafisha.info/cinema/808316/ , то да, будет :)
Хороших выходных!
8 октября 2017, 15:56 Ответить
masanoveca77 29 июня 2019, 10:01
Месть страшная штука
Классный и опасный Митч...
Просматривая фильмографию моего любимого Дилана , увидела фильм Наёмник и заинтересовалась. Боевики я люблю. Решила посмотреть. И я влюбилась в этот фильм с первой минуты. Сначала любовь, потом случается трагедия, потом месть за любимого человека, в принципе всё, как во всех фильмах такого жанра. Но этот фильм особенный, не такой как все остальные. Один из моих самых любимых боевиков.Фильм очень захватывающий и интересный! Классный актёрский состав ( особенно Дилан). Актёры подобраны идеально. В этом фильме есть всё: и любовь, и жестокость, и драматичность. Главный герой Митч Рэпп из любящего мужчины превратился в жёсткого, сильного, смелого, решительного, мстительного, не подчиняющегося приказам, упрямого, самовольного, выносливого агента ЦРУ. Митч , не жалея себя, не дорожа своей жизнью шёл на рискованные и опасные дела. Потому что ему не для кого было жить, у него не было родителей, и он лишился своей любимой девушки, которую жестоко убили прям на его глазах. Его переполняло чувство мести. И он готов был даже умереть, но отомстить.Кино мне очень понравилось! Жалею что не ходила на него в кинотеатр, не прочувствовала всех спецэффектов. И не посмотрела его на большом экране. Очень хотелось бы увидеть продолжение фильма с этими же актёрами. Я думаю этот фильм получит продолжение, потому что он завоевал любовь зрителей и у агентов будет ещё много миссий. Рекомендую посмотреть этот фильм фанатам Дилана и увидеть его совсем в другом образе.Сильным, жестоким, смелым, накачанным.
29 июня 2019, 10:01 Ответить
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