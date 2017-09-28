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Идеальным претендентом на одно из вакантных мест в секретную группу ЦРУ становится Митч Рэпп. Его помещают в тренировочный лагерь, где парень должен доказать, что он обладатель не только располагающей щенячьей внешности, но и способный ученик, готовый ради достижения цели на все. В традициях жанра довольно-таки быстро для него вырисовывается миссия, куда отбираются лучшие из лучших, им поручают разобраться с угрозой ядерной атаки и устранением самых опасных элементов, способных раскалить…