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Майкл Куэста
Майкл Куэста
Michael Cuesta
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Майкл Куэста
Michael Cuesta
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Дата рождения
8 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Майкла Куэста
Родился 8 июля 1963 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкла Куэста
Наемник
боевик, триллер
2017, США
7.0
Убить гонца
триллер, криминал, драма, детектив
2014, США
6.0
Гастролер
драма
2010, США
5.0
Обличитель
драма, фантастика, триллер, ужасы
2009, США / Великобритания
6.0
Двенадцатилетние
драма
2005, США
8.0
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