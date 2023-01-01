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Русалочка
Русалочка, 2023: актеры и роли
The Little Mermaid
Русалочка
2023 / США
Смотреть трейлер
6.3
Оцените
103
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Русалочка, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Маршалл
Rob Marshal
В ролях
Холли Бэйли
Halle Bailey
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
Джона Хауэр-Кинг
Jonah Hauer-King
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Нома Думезвени
Noma Dumezweni
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