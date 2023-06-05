«Русалочка» и «Форсаж 10» покорили новые вехи в мировом прокате

Как передает Variety, фильм «Русалочка» показал более высокие финансовые результаты в сравнении с другими недавними игровыми ремейками Disney, заработав $326 млн по всему миру за полторы недели в прокате.

Картина достигла впечатляющих показателей не только в США и Канаде, где она суммарно собрала $186 млн, но и в других странах, например, в Мексике, Бразилии и Великобритании. Общая сумма заработков проекта за пределами Северной Америки составляет $140 млн. Однако, учитывая острую конкуренцию летнего сезона, мировые сборы «Русалочки» вряд ли дойдут до отметки в $1 млрд.

В то же время к концу третьей недели проката гоночный боевик «Форсаж 10» довел свои мировые сборы до $603 млн. В прошедшие субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, фильм заработал $9,2 млн внутри США, что на 60% меньше показателей предыдущего уик-энда, и $41,4 млн в других странах, что на 52% меньше показателей предыдущего уик-энда. Суммарные сборы за этот период составили $50,6 млн.

На данный момент почти 79% общих кассовых сборов «Форсажа 10» приходятся на прокат за пределами США, что говорит о падении интереса американской аудитории к франшизе. Премьера фильма на внутреннем рынке оказалась самым коммерчески слабым дебютом в рамках серии со времен «Тройного форсажа: Токийский дрифт» (2006), в котором не снялась ни одна из нынешних центральных звезд «Форсажа».