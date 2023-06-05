Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Русалочка» и «Форсаж 10» покорили новые вехи в мировом прокате

«Русалочка» и «Форсаж 10» покорили новые вехи в мировом прокате

5 июня 2023 14:55
«Русалочка» и «Форсаж 10» покорили новые вехи в мировом прокате

Кассовые сборы фильмов достигли отметок в $326 млн и $603 млн соответственно.

Как передает Variety, фильм «Русалочка» показал более высокие финансовые результаты в сравнении с другими недавними игровыми ремейками Disney, заработав $326 млн по всему миру за полторы недели в прокате.

Картина достигла впечатляющих показателей не только в США и Канаде, где она суммарно собрала $186 млн, но и в других странах, например, в Мексике, Бразилии и Великобритании. Общая сумма заработков проекта за пределами Северной Америки составляет $140 млн. Однако, учитывая острую конкуренцию летнего сезона, мировые сборы «Русалочки» вряд ли дойдут до отметки в $1 млрд.

В то же время к концу третьей недели проката гоночный боевик «Форсаж 10» довел свои мировые сборы до $603 млн. В прошедшие субботу и воскресенье, 3 и 4 июня, фильм заработал $9,2 млн внутри США, что на 60% меньше показателей предыдущего уик-энда, и $41,4 млн в других странах, что на 52% меньше показателей предыдущего уик-энда. Суммарные сборы за этот период составили $50,6 млн.

На данный момент почти 79% общих кассовых сборов «Форсажа 10» приходятся на прокат за пределами США, что говорит о падении интереса американской аудитории к франшизе. Премьера фильма на внутреннем рынке оказалась самым коммерчески слабым дебютом в рамках серии со времен «Тройного форсажа: Токийский дрифт» (2006), в котором не снялась ни одна из нынешних центральных звезд «Форсажа».

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко Читать далее 5 июня 2023
До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться Читать далее 6 июня 2023
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Читать далее 6 июня 2023
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» Читать далее 5 июня 2023
В разработку запущен «Фокус-покус 3» В разработку запущен «Фокус-покус 3» Читать далее 5 июня 2023
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Читать далее 6 июня 2023
Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Читать далее 6 июня 2023
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Читать далее 6 июня 2023
Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных Читать далее 3 июня 2023
Related video