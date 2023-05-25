Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Игровому ремейку «Русалочки» предсказывают успешный старт в мировом прокате

Игровому ремейку «Русалочки» предсказывают успешный старт в мировом прокате

25 мая 2023 14:08
Игровому ремейку «Русалочки» предсказывают успешный старт в мировом прокате

За первые выходные фильм может заработать около двух сотен миллионов долларов.

Игровому ремейку «Русалочки» с Холли Бейли в образе морской принцессы Ариэль прогнозируют солидный старт в кинопрокате. Как сообщает Deadline, за премьерные дни сказочный мюзикл Disney должен заработать по миру порядка $180 млн. Отдельные аналитики не исключают и покорение $200-миллионной планки, так как картина режиссера Роба Маршалла выходит сразу на всех международных рынках, за исключением Японии (там прокат начнется 9 июня).

Из этой суммы основная часть выручки придет из Северной Америки. За стандартную трехдневку семейный блокбастер заработает дома на 4300 площадках порядка $100 млн и где-то $120-125 млн за расширенный четырехдневный уик-энд Дня памяти, что очень хорошо, но не рекорд. Наибольшие деньги в этот период по США заработал год назад авиационный эпик «Топ Ган: Мэверик» ($160,5 млн). Второе место принадлежит «Пиратам Карибского моря: На краю света», собравшим шестнадцать лет назад $153 млн. Вышедшая в эти же выходные четыре года назад киноверсия «Аладдина» сумела заработать $116,8 млн. В отличие от фильма Гая Ричи, который отлично держался и на международной арене, новая «Русалочка» больше ориентирована на западную аудиторию, поэтому основной приток кассы студия ожидает именно с домашней арены.

«Русалочка» станет четвертым кинопроектом 2023 года, которому удастся на старте в США преодолеть $100-миллионный барьер. Другие картины, которым покорилась данная коммерческая величина — это «Братья Супер Марио в кино» ($146 млн), «Стражи Галактики. Часть 3» ($118 млн) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» ($106 млн).

Фото: Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик» Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик» Читать далее 26 мая 2023
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Читать далее 25 мая 2023
Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Читать далее 25 мая 2023
Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Читать далее 25 мая 2023
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Читать далее 25 мая 2023
Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово» Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово» Читать далее 26 мая 2023
Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Читать далее 25 мая 2023
«Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» «Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» Читать далее 25 мая 2023
Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Читать далее 25 мая 2023
Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби» Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби» Читать далее 26 мая 2023
Related video