Игровому ремейку «Русалочки» предсказывают успешный старт в мировом прокате

Игровому ремейку «Русалочки» с Холли Бейли в образе морской принцессы Ариэль прогнозируют солидный старт в кинопрокате. Как сообщает Deadline, за премьерные дни сказочный мюзикл Disney должен заработать по миру порядка $180 млн. Отдельные аналитики не исключают и покорение $200-миллионной планки, так как картина режиссера Роба Маршалла выходит сразу на всех международных рынках, за исключением Японии (там прокат начнется 9 июня).

Из этой суммы основная часть выручки придет из Северной Америки. За стандартную трехдневку семейный блокбастер заработает дома на 4300 площадках порядка $100 млн и где-то $120-125 млн за расширенный четырехдневный уик-энд Дня памяти, что очень хорошо, но не рекорд. Наибольшие деньги в этот период по США заработал год назад авиационный эпик «Топ Ган: Мэверик» ($160,5 млн). Второе место принадлежит «Пиратам Карибского моря: На краю света», собравшим шестнадцать лет назад $153 млн. Вышедшая в эти же выходные четыре года назад киноверсия «Аладдина» сумела заработать $116,8 млн. В отличие от фильма Гая Ричи, который отлично держался и на международной арене, новая «Русалочка» больше ориентирована на западную аудиторию, поэтому основной приток кассы студия ожидает именно с домашней арены.

«Русалочка» станет четвертым кинопроектом 2023 года, которому удастся на старте в США преодолеть $100-миллионный барьер. Другие картины, которым покорилась данная коммерческая величина — это «Братья Супер Марио в кино» ($146 млн), «Стражи Галактики. Часть 3» ($118 млн) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» ($106 млн).